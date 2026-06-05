Rodrigo Carvalho explica que abordagem é feita diariamente em diversos pontos da cidade, inclusive no centro - Foto Jhonatan Lopes/Divulgação

Rodrigo Carvalho explica que abordagem é feita diariamente em diversos pontos da cidade, inclusive no centro Foto Jhonatan Lopes/Divulgação

Publicado 05/06/2026 17:55

Campos - Pessoas que vivem em situação de rua são acolhidas e encaminhadas para serviços de saúde e da rede socioassistencial, em Campos dos Goytacazes (RJ). A iniciativa acontece por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania juntamente com a de Saúde, através do Centro Mais Seguro, lançado segunda-feira (1º) pelo prefeito Frederico Paes.

No dia seguinte ao lançamento do programa (terça-feira, 2) foram desenvolvidas ações na região central da cidade, dentro da proposta de acolher os vulneráveis e ampliar a recuperação, valorização e fortalecimento do Centro Histórico e Comercial do município. Várias abordagens foram realizadas.

Estiveram integradas equipes do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), que realiza essa mobilização diariamente, além do Centro de Atenção Psicossocial Dr. Ari Viana (CAPS AD – Álcool e Drogas), Caps Saúde Mental e Consultório de Rua, ligados à Saúde.

Secretário de Assistência Social, Rodrigo Carvalho acompanhou as equipes durante a abordagem e destaca a importância de ações intersetoriais : “As redes socioassistencial e de saúde são direitos de todos, inclusive de quem está nas ruas. Nós realizamos essa abordagem diariamente em diversos pontos da cidade, inclusive no centro”.

Rodrigo avalia que a iniciativa conjunta tem uma grande importância para o trabalho e para o público-alvo: “O trabalho amplia ainda mais a rede de acesso, seja com retirada de novos documentos, atendimentos de saúde necessários, oferta de empregos e outros serviços”. A coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Gabriella Bandeira, concorda.

ESPAÇO ESPECIAL - “A gente entende que a saúde não se faz sozinha. Por isso, a gente está construindo essa parceria muito interessante entre a Saúde Mental e a Assistência Social, porque os nossos usuários precisam ser assistidos da melhor maneira possível”, comenta Gabriella ao destacar a importância da parceria para ofertar cuidados.

A subsecretária adjunta de Assistência Social, Grazielle Gonçalves, explica que por meio das equipes do Centro Pop, as abordagens sociais são feitas diariamente: “Ao aceitar a ida para um abrigo, o assistido passa a contar com um espaço onde pode realizar refeições, higiene pessoal e ter um local seguro para guardar seus pertences. Também são oferecidos atendimentos com profissionais”.

O acolhido é atendido por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, além de oficinas e cursos que auxiliam na independência e reinserção dos cidadãos na sociedade. “Nós já realizamos as abordagens diárias feitas pelo Centro Pop, com oferta de vagas em abrigo e outros serviços da nossa rede, pontua a subsecretária.

Grazielle assinala que essa mobilização necessita de uma parceria com a Saúde Mental: “É para que possamos trabalhar em rede e obtermos resultados positivos no trabalho com as pessoas em situação de rua”. Ela aponta que o município de Campos possui quatro abrigos para onde as pessoas em situação de rua são encaminhadas e atendidas, sendo eles.