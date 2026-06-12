Luiz Sales e Luiz Caetano foram colegas de faculdade e têm participações no desenvolvimento regional - Foto Divulgação

Luiz Sales e Luiz Caetano foram colegas de faculdade e têm participações no desenvolvimento regional Foto Divulgação

Publicado 12/06/2026 15:58

Campos/Região - Emoção, reconhecimento e, principalmente, reencontros marcaram a 23ª edição da Medalha Construtor do Desenvolvimento Regional, realizado pela Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro (Firjan) Norte Fluminense, na noite de quarta-feira (10), no Teatro Firjan SESI (Serviço Social da Indústria), em Campos dos Goytacazes.

No bloco de homenagens, dois profissionais campistas tiveram as trajetórias ressaltadas, por terem contribuído na transformação da região por meio da engenharia, da indústria e do empreendedorismo. Tratam-se dos engenheiros campistas Luiz Césio Caetano e Luiz Augusto de Sales. Ambos receberam a Medalha Construtor do Desenvolvimento Regional.

Amigos desde a juventude, os homenageados compartilharam parte de suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Familiares e amigos estavam presentes à celebração, além do diretor-executivo da Firjan SENAI SESI, Alexandre dos Reise; conselheiros da Firjan Norte Fluminense.

Ainda, prestigiaram, membros da Comissão de Macaé; representantes da prefeitura de Campos e macaense; autoridades; e empresários. “Na época em que estava grávida, minha mãe e meu pai moravam em São Paulo, mas ela fez questão de que eu nascesse em Campos, sua terra natal; tenho muito orgulho”, ressalta Caetano.

Do currículo dele consta a construção de uma carreira de destaque na indústria e na representação empresarial. São mais de quatro décadas de atuação no setor produtivo, exercendo funções de liderança industrial e dedicou parte significativa de sua trajetória à defesa da indústria fluminense e nacional. A homenagem a Sales também foi marcante.

CRITÉRIOS COLETIVOS - O empresário tem nome consolidado na engenharia civil, tendo sido responsável pela construção de importantes projetos de infraestrutura, educação, saúde, habitação e desenvolvimento urbano. À frente da Serven Serviços de Engenharia Ltda., fundada em 1977, Sales tornou-se referência no setor da construção civil, conduzindo centenas de obras em diferentes estados brasileiros.

“Foi uma noite emocionante. Mais ainda por estar celebrando com o amigo Luiz Césio, meu colega nos bancos da faculdade ainda na década de 1970”, pontua o empresário. Criada em 2002, a Medalha Construtor do Desenvolvimento Regional é uma das mais tradicionais homenagens pelo reconhecimento de personalidades que contribuem para o fortalecimento econômico e social da região.

“É um símbolo do esforço, da dedicação e do impacto que determinadas trajetórias exercem sobre o desenvolvimento da nossa região”, realça o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira ao reafirmar o propósito da Firjan de valorizar legados que inspiram novas gerações e ajudam a construir a história do desenvolvimento regional.

Siqueira detalha que a indicação para o recebimento da Medalha Construtor é realizada anualmente através de um processo de seleção que ocorre através de indicação (por membros do Conselho empresarial da Firjan); análise do histórico e os serviços prestados pelos indicados; e condecoração (a comissão apresenta os escolhidos, que são condecorados anualmente em cerimônia oficial).