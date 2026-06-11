Agentes da GCM mantêm ações coordenadas, diariamente, em pontos estratégicos do centro comercial - Foto Roberto Jóia/Divulgação

Agentes da GCM mantêm ações coordenadas, diariamente, em pontos estratégicos do centro comercial Foto Roberto Jóia/Divulgação

Publicado 11/06/2026 22:06

Campos – Lançado recentemente pelo prefeito Frederico Paes, o Centro+Seguro mostra eficácia ampliando a presença do poder público nas ruas e fortalecido a sensação de segurança na área central de Campos dos Goytacazes (RJ). Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) detiveram o suspeito de furto a uma loja ocorrido na madrugada dessa quarta-feira (10), no centro da cidade.

Após comerciantes do estabelecimento reconhecerem o suspeito, ele foi detido por volta das 9h30. De acordo com a GCM, pela manhã os agentes integrantes do Programa Centro+Seguro estiveram na loja; constataram que o corrimão de entrada havia sido furtado e fizeram levantamento de informações, inclusive com proprietários da loja vizinha.

“O suspeito foi capturado na rua Marechal Floriano, próximo ao local do furto, e diante da impossibilidade de identificação no local, uma vez que ele não informou sua identidade quando questionado, o homem foi levado para a 134ª Delegacia de Polícia (Centro)”, resume a GCM assinalando que, na delegacia, o suspeito foi identificado, e a ocorrência registrada.

A GCM enfatiza que “após um trabalho de inteligência, foi possível capturar o shomem, que também teria furtado cabos de energia dos mesmos estabelecimentos há cerca de 10 dias”. O Centro+Seguro foi apresentado por Frederico Paes em encontro com representantes de entidades na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Resumindo, a GCM destaca que, a partir da implantação, há cerca de duas semanas, as equipes da corporação – juntamente com agentes de trânsito, assistência social, limpeza urbana, iluminação pública e manutenção - vêm atuando diariamente em ações coordenadas, tanto durante o dia quanto no período noturno, no centro comercial da cidade.