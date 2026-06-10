Há variedades, principalmente nos setores de vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos e bijuterias Foto Divulgação
Dia dos Namorados gera expectativa de vendas 2% maiores no comércio
lojistas oferecem desconto na compra à vista ou parcelamento em até 10 vezes, para que ninguém deixe presentear
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Corretores falsos na ‘mira’ dos cartórios, que alertam contra os golpes
Registro de Imóveis do Brasil - seção Rio de Janeiro aponta índice elevado no norte/noroeste, com Campos em destaque no ranking
Gabaritos de provas da Assistência Social saem nesta segunda e resultado em julho
Provas do Processo Seletivo foram aplicadas nesse domingo. São 236 vagas temporárias e de cadastro de reserva para cargos
Escolas de Campos entram em seleção do MEC na área de experiências
Pelo segundo ano, a rede municipal é destaque em Experiências Inspiradoras de Gestão e de Projetos Pedagógicos de Educação Integral
Abordagem social busca acolhimento para quem vive em situação de rua
Iniciativa envolve equipes da Assistência Social e da Saúde; abordados são encaminhados para serviços e atendimentos
Corpus Christi não fecha o comércio, mas fiéis mantêm a tradição
Por meio da CCT, comércio em Campos pode funcionar neste feriado nacional de Corpus Christi; tradição da celebração é mantida
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