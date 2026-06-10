Há variedades, principalmente nos setores de vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos e bijuterias - Foto Divulgação

Há variedades, principalmente nos setores de vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos e bijuterias Foto Divulgação

Publicado 10/06/2026 19:14

Campos – Às vésperas do Dia dos Namorados, lojistas de Campos dos Goytacazes (RJ) vivem a expectativa de superar vendas registradas no período em anos anteriores. A Associação Comercial e Industrial (ACIC) acredita em um aquecimento de até 2%, se comparado com o movimento do ano passado.

O presidente da entidade, Maurício Cabral, destaca a data (12 de junho, sexta-feira) como uma das mais importantes do primeiro semestre: “Os empresários investiram em novidades, principalmente dos setores de vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos e bijuterias”, pontua.

Para atrair os consumidores, Cabral cita que os lojistas oferecem desconto na compra à vista ou parcelamento em até 10 vezes para que ninguém deixe passar a data sem presentes. O presidente incentiva os consumidores a prestigiarem o comércio local: “É um segmento responsável pela geração de mais de 20 mil empregos em Campos”, frisa.

Outro ponto ressaltado por Cabral é que o comércio já vem decorando as lojas e oferecendo produtos diversos para atrair o consumidor. Des o início da semana. Ele destaca que a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) prevê que a data deve movimentar cerca de R$ 22 bilhões no comércio e serviços do país.

A estimativa é de que aproximadamente 93 milhões de consumidores estarão indo às compras: “Os dados revelaram ainda que 76% dos consumidores pretendem pesquisar preços antes da compra, principalmente pela Internet”. A pesquisa revelou ainda que 57% dos consumidores preferem comprar presencialmente, enquanto 36% optam pelas compras online”, conclui Cabral.