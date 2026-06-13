Durante a reunião, Frederico Paes ressaltou a importância do diálogo entre governo e representantes dos servidores - Foto César Ferreira/Divulgação

Durante a reunião, Frederico Paes ressaltou a importância do diálogo entre governo e representantes dos servidores Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 13/06/2026 15:02 | Atualizado 13/06/2026 15:38

Campos - “Avançamos em uma pauta muito importante para milhares de aposentados e pensionistas que ajudaram a construir a história da nossa cidade”, afirma o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), ao comentar resultado de reunião, quinta-feira (11), entre representantes do governo municipal e do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais (Siprosep).

“Estamos encaminhando uma proposta construída com diálogo, responsabilidade e segurança jurídica, garantindo um importante apoio para quem dedicou sua vida ao serviço público”, ratifica Paes realçando: “Nosso compromisso é cuidar das pessoas, valorizar os servidores e manter a saúde financeira do município”. Ficou definido que aposentados e pensionistas receberão auxílio assistencial.

A proposta estará beneficiando 2.995 aposentados e pensionistas; sendo R$ 250 para aqueles que recebem até R$ 2.431,51 e R$ 200 para quem possui rendimentos entre R$ 2.431,51 e R$ 3.242. O prefeito assinala que é resultado do diálogo entre o governo e os representantes dos servidores, aliando sensibilidade social e responsabilidade administrativa.

“A iniciativa é fruto de um trabalho conjunto entre diversas áreas da administração municipal, que buscaram construir uma proposta equilibrada e sustentável”, enfatiza Paes. A proposta será encaminhada no início da semana ao Legislativo Municipal para apreciação dos vereadores. A expectativa é de que seja aprovada sem nenhuma restrição.

Participaram da reunião o procurador-geral do Município, Luiz Boechat; o chefe de Gabinete, Matheus José; o secretário de Governo, Juninho Virgílio; a subsecretária de Gestão de Pessoas, Karina Crespo. o assessor especial de Governança Estratégica, Sérgio Cunha; além de representantes do Siprosep.

PAUTA GERAL - Na oportunidade, o sindicato apresentou as reivindicações da pauta dos servidores, focada, principalmente, na reposição inflacionária dos vencimentos. A presidente, Elaine Leão, repassou para a categoria a posição do prefeito, que falou impacto financeiro na folha de pagamento e da necessidade de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Frederico diz que busca um acordo legal e transparente, que esteja dentro das condições do governo. Uma nova reunião entre as partes, para desdobrar o entendimento, está agendada para o dia 26 de junho. O prefeito reafirma que não abre mão do diálogo e do respeito aos direitos dos trabalhadores.

Por meio da rede social do sindicato, Elaine Leão comenta que a negociação também trouxe avanços importantes: “O governo anunciou que irá restabelecer a complementação dos aposentados e pensionistas, ampliando o teto do benefício para quem recebe até R$ 3.242,00, atendendo uma importante reivindicação da categoria”, pontua.