Frederico Paes e comitiva conheceram os novos empreendimentos do porto e dialogaram sobre parcerias - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes e comitiva conheceram os novos empreendimentos do porto e dialogaram sobre parcerias Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 18/06/2026 19:27 | Atualizado 18/06/2026 19:48

Campos – Buscando avançar nas pautas sociais, econômicas, geração de emprego e de renda, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ) tem articulado junto a diversos setores privados de potenciais relevantes, na mesma linha política de parcerias adotada pelas gestões de Wladimir

Garotinho, das quais ele era vice.

Nesta quinta-feira (18), acompanhado da primeira-dama Carla Paes e Carla Paes e de representantes da administração, Frederico visitou o Porto do Açu, em São João da Barra, para conhecer os novos empreendimentos do complexo portuário e dialogar sobre convênios focados no desenvolvimento de Campos e na geração de empregos.

O prefeito lembra que já visitou o porto quatro vezes e, agora, como prefeito, investe na possibilidade de parcerias: “A gente demanda emprego, demanda desenvolvimento regional e, pela conversa que tive com os diretores do porto, percebemos que é possível”, ratifica comentando sobre levantamento feito sobre potencial das parcerias.

“Para se ter uma ideia, recebi a informação de que, somente no ano passado, o Porto do Açu sozinho, fora as mais de 30 empresas do complexo portuário, efetuou em Campos e região mais de R$ 70 milhões, em compras próprias”, observa pontuando: “Então, é muito bom ver um empreendimento que utiliza o dinheiro no mercado local”.

QUEM GANHA - O prefeito e comitiva estiveram no Centro de Visitantes do complexo e no Centro Náutico. Foram recepcionados pelo CEO do porto, Eugenio Figueiredo; diretor de Relações Institucionais, Eduardo Canti; analista de Relações Institucionais, Bruno Esteves; e pelo gerente de Relações Institucionais, Wanderson Primo de Souza.

Todos também fizeram uma visita técnica, de lancha, no canal de navegação do complexo portuário e conheceram as instalações das empresas que atendem o mercado offshore. Outro setor foi o Centro de Operações e Respostas a Emergências (Core), que controla e monitora todo o tráfego de embarcações e parte terrestre e patrimonial.

“Essa parceria é superimportante para o Porto do Açu e também para o desenvolvimento das comunidades do território no qual o complexo portuário está inserido”, assinala Figueiredo, realçando a importância das parcerias com a prefeitura e os números que o Porto soma na região. “A parceria com Campos é crucial para que a gente consiga ter acessos, para que a gente consiga ter mão de obra qualificada”, frisa.

IMPACTO POSITIVO - O diretor do porto relata que Campos é um município que já tem uma estrutura instalada de equipamentos urbanos, de educação e outras alternativas: “Todas são de suma importância para essa mão de obra que temos e para o desenvolvimento, para que esse crescimento aconteça ao longo do tempo.

Outro fator destacado por Figueiredo é que sete mil pessoas chegam ao porto para trabalhar e retornam às casas, diariamente: “Cerca de 75% delas são da região do entorno do complexo. Temos também em torno de R$ 74 milhões já investidos no desenvolvimento e contratações de fornecedores locais. Então, essa parceria é superimportante para que a gente consiga ter uma mão de obra superqualificada, fornecedores cada vez mais especializados e com custos eficientes”.

Além da primeira-dama Carla Paes, acompanharam o prefeito os secretários Marcelo Neves (Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, Mauro Silva (Relações Institucionais), Vinícius Madureira (Qualificação e Emprego): subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust; e o assessor especial de Relações Institucionais, Marcelo Freire, entre outros.