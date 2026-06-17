O Campus Guarus do Instituto Federal Fluminense está localizado na Avenida Souza Mota, próximo ao quartel do Exército Foto Divulgação
IFF Campus Guarus recebe ex-ministra da Saúde para aula magna especial
Evento será no dia 23 de junho, em Campos; terá como tema "Desafios da Saúde no Brasil: como chegar onde as pessoas estão?"
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Reunião estratégica de Frederico Paes com consulado tem reflexos regionais
Prefeito recebeu comitiva do Consulado dos EUA nesta terça-feira e resumiu potenciais econômicos de Campos e região
Sistema que integra órgãos públicos em Campos torna mais fácil abrir empresa
Governo municipal atualiza e moderniza a integração de dados com o regime vinculado à Junta Comercial do Estado
Assentamentos têm atenção especial na emissão de Inscrição Estadual e CAF
Atendimento a agricultores acontece através da Secretaria de Agricultura de Campos, por meio da Casa do Produtos Rural
HFM treina equipes sobre protocolos de proteção focada em pacientes
Medida será adotada durante o ano, acompanhando protocolos assistenciais e as necessidades identificadas pelas equipes
Prefeito reconhece o valor dos servidores aposentados e cria auxílio assistencial
Benefício abrange também pensionistas; foi anunciado durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores
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