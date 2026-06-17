O Campus Guarus do Instituto Federal Fluminense está localizado na Avenida Souza Mota, próximo ao quartel do Exército - Foto Divulgação

O Campus Guarus do Instituto Federal Fluminense está localizado na Avenida Souza Mota, próximo ao quartel do Exército Foto Divulgação

Publicado 17/06/2026 20:07 | Atualizado 17/06/2026 20:18

Campos - “Desafios da Saúde no Brasil: como chegar onde as pessoas estão?” é o tema da aula magna especial do Instituto Federal Fluminense (IFF), campus de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), no dia 23 de junho, a partir das 14h30. Uma das personalidades confirmadas é a ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade

A expectativa é de que seja um momento marcante e de inspiração para estudantes e interessados em geral, com proposta de reflexão sobre os desafios de levar saúde de qualidade a todos os cantos do Brasil. Um dos focos será o papel da educação, da pesquisa e do Sistema único de Saúde (SUS).

A diretora de Relações Institucionais do IFF, Adriana Lima de Sousa, ratifica que o objetivo é promover um diálogo qualificado sobre a saúde pública no Brasil, debatendo caminhos para o fortalecimento do atendimento à população. Ela destaca a importância da participação da ex-ministra da Saúde.

“Será uma oportunidade de ouvir as reflexões de Nísia como pesquisadora de referência da Fiocruz compartilhando sua experiência à frente de uma das mais importantes pastas do governo federal”. Adriana Lima considera a participação da e ex-ministra da Saúde “algo excepcional para o Campos Guarus, que oferta cursos técnicos e superiores do eixo de Saúde e Meio Ambiente”.

A diretora-geral da unidade, Daniela Balduino de Souza Vieira, avalia que será um momento único na formação técnica e profissional dos estudantes: “Um momento que trará conhecimento e conexão entre as áreas e a percepção de que ciência e sociedade estão lado a lado. Vamos ter uma tarde inspiradora!".