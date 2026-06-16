Frederico Paes expôs a Ryan Rowlands que Campos está preparada para atrair investimentos e ampliar oportunidades - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes expôs a Ryan Rowlands que Campos está preparada para atrair investimentos e ampliar oportunidades Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 16/06/2026 21:10

Campos/Região – Campos dos Goytacazes, maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, vive um momento de preparação para novos ciclos de desenvolvimento, com foco na atração de investimentos e na ampliação das oportunidades para a população. A estratégia tende a impactar no crescimento da região norte fluminense.

A expectativa ficou sinalizada nesta terça-feira (16), durante reunião do prefeito Frederico Paes com representantes do Consulado dos Estados Unidos (EUA) no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu em Campos, pautado no fortalecimento do diálogo institucional e na apresentação do potencial econômico do município e do norte fluminense.

Paes pontuou as oportunidades para investimentos, desenvolvimento regional e geração de empregos, abordando temas estratégicos para o crescimento da região, como os setores de petróleo e gás, energias, tecnologia, agronegócio, infraestrutura logística e desenvolvimento econômico.

Entre os projetos e ativos importantes para o cenário regional, o prefeito apontou o Porto do Açu, em São João da Barra, e o Terminal Logístico Farol-Barra do Furado, na divisa com Quissamã: “Foi uma oportunidade importante para apresentar o potencial de Campos e do norte fluminense como uma das regiões mais promissoras do Brasil para investimentos e geração de empregos”, ratifica Paes.

CIDADE PREPARADA - O prefeito enfatiza que foi mostrada a força de uma região que combina tradição produtiva, localização estratégica e grandes oportunidades de crescimento: “Como gestor com origem na iniciativa privada, acredito que o desenvolvimento acontece com diálogo, planejamento, ambiente favorável aos negócios e parceria com quem investe, produz e gera empregos”.

Na avaliação do prefeito, Campos está preparada para crescer, atrair investimentos e ampliar oportunidades para a nossa população. Participaram do encontro o cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Ryan Rowlands; o cônsul-chefe do Setor de Política e Economia, Peter Borsari; o cônsul para Assuntos Econômicos, Brian Bedsworth; e o especialista para Assuntos Econômicos, Rodrigo Corrêa.

A reunião aconteceu à tarde, no gabinete do prefeito. Também estiveram presentes o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Neves; subsecretário Felipe Knust; presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges; e o assessor especial de Governança Estratégica, Sérgio Cunha.