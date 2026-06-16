Frederico Paes expôs a Ryan Rowlands que Campos está preparada para atrair investimentos e ampliar oportunidades Foto César Ferreira/Divulgação
Reunião estratégica de Frederico Paes com consulado tem reflexos regionais
Prefeito recebeu comitiva do Consulado dos EUA nesta terça-feira e resumiu potenciais econômicos de Campos e região
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Prefeito recebeu comitiva do Consulado dos EUA nesta terça-feira e resumiu potenciais econômicos de Campos e região
Sistema que integra órgãos públicos em Campos torna mais fácil abrir empresa
Governo municipal atualiza e moderniza a integração de dados com o regime vinculado à Junta Comercial do Estado
Assentamentos têm atenção especial na emissão de Inscrição Estadual e CAF
Atendimento a agricultores acontece através da Secretaria de Agricultura de Campos, por meio da Casa do Produtos Rural
HFM treina equipes sobre protocolos de proteção focada em pacientes
Medida será adotada durante o ano, acompanhando protocolos assistenciais e as necessidades identificadas pelas equipes
Prefeito reconhece o valor dos servidores aposentados e cria auxílio assistencial
Benefício abrange também pensionistas; foi anunciado durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores
IBGE inscreve para atuações no Censo Agropecuário, com 133 vagas no Rio
Remunerações variam até R$ 4.008,00; Campos, São Francisco e Itaperuna estão entre os municípios contemplados
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