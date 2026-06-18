Os presos foram levados para a 134 DP; passarão por audiência de custódia e serão conduzidos ao presídio Foto Divulgação
Presos em Campos 5 suspeitos do caso de ‘falso advogado’ no Paraná
Ação aconteceu na manhã desta quinta-feira, por conta da Operação Cedro de Ouro; cinco pessoas foram presas por policiais da 134 DP
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IFF Campus Guarus recebe ex-ministra da Saúde para aula magna especial
Evento será no dia 23 de junho, em Campos; terá como tema "Desafios da Saúde no Brasil: como chegar onde as pessoas estão?"
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Assentamentos têm atenção especial na emissão de Inscrição Estadual e CAF
Atendimento a agricultores acontece através da Secretaria de Agricultura de Campos, por meio da Casa do Produtos Rural
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Medida será adotada durante o ano, acompanhando protocolos assistenciais e as necessidades identificadas pelas equipes
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