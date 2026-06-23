Matheus Nicolau adianta que as composições serão próprias em um show intimista e cheio de provocações - Foto Divulgação

Matheus Nicolau adianta que as composições serão próprias em um show intimista e cheio de provocações Foto Divulgação

Publicado 23/06/2026 17:01

Campos – Com repertório inédito, o cantor e compositor campista Matheus Nicolau se apresenta nos dias 26 e 27 de junho (sexta-feira e sábado), às 19h30, na Casa de Cultura Villa Maria, o show de lançamento do mais recente álbum, ‘Feixe no Escuro’. A entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível.

O espetáculo marca a continuidade à circulação do novo projeto, que teve início no Teatro de Bolso. Matheus destaca que o trabalho propõe reflexões sobre a vida contemporânea com arranjos intimistas e minimalistas e conta com a participação especial do cantor Pedro Luís.

Instrumentistas consagrados da música brasileira, como Lan Lanh, Milton Guedes e Marcos Suzano, também estão confirmados. Matheus estará acompanhado dos músicos Renato

Arpoador e Lucas Joviniano, com proposta de explorar uma diversidade de instrumentos percussivos.

A união amplia a experiência musical e aproxima o público da atmosfera criada no álbum: "Apresentar este trabalho na Villa Maria é muito simbólico. Foi nesse espaço que fiz minhas primeiras apresentações ainda criança, tocando piano. É emocionante retornar agora com as minhas próprias composições e com um show intimista e cheio de provocações", comenta o artista.

De acordo com a organização do evento, as apresentações acontecerão na Sala do Espelho, que possui capacidade para 60 pessoas por noite. “A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Não haverá lista de reserva nem distribuição antecipada de ingressos, e a ocupação dos lugares será realizada por ordem de chegada.”, ressalta Matheus.