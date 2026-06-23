O Heliporto Farol entende que a ampanha é necessária e merece o envolvimento de toda a sociedade - Foto Divulgação

O Heliporto Farol entende que a ampanha é necessária e merece o envolvimento de toda a sociedade Foto Divulgação

Publicado 23/06/2026 13:57

Campos – O enfrentamento à violência contra mulheres ganha força em nível nacional, por meio da campanha “Assédio Não Decola”, lançada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A iniciativa envolve aeroportos, heliportos e aeronave na conscientização sobre a prevenção e o combate ao assédio e à violência.

Administrados pelo Infra Operações Aeroportuárias, o Aeroporto Bartolomeu Lisandro e Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), acabam de aderir ao movimento, como canais estratégicos para ampliar o alcance da informação. A ação será divulgada por meio de vídeos educativos, site e da cartilha digital da campanha.

Os materiais reúnem informações sobre os diferentes tipos de violência, acolhimento às vítimas, canais de denúncia e medidas que ajudam a fortalecer uma cultura de respeito e proteção às mulheres. Na opinião do superintendente do heliporto, Rosimar Tavares, a iniciativa representa mais um passo na construção de ambientes cada vez mais seguros e acolhedores.

"O combate ao assédio começa pela informação”, pontua Tavares ressaltando: “Quando levamos esse tema para espaços de convivência, contribuímos para que mais pessoas saibam identificar situações de violência e entendam a importância de não se calar. É uma campanha necessária e que merece o envolvimento de toda a sociedade".

Quanto ao Aeroporto Bartolomeu Lisandro - que segue operando com voos particulares e da aviação geral -, o superintendente, Samuel Ferraz, afirma que também irá divulgar as informações no terminal: “Iniciativas como essa demonstram que os equipamentos aeroportuários também têm um papel relevante na disseminação de informações de interesse público”.

Ferraz comenta que a campanha traz uma mensagem importante e reforça que o enfrentamento ao assédio é um compromisso de todos: "Mais do que garantir a infraestrutura necessária às operações aéreas, temos a responsabilidade de contribuir para a construção de ambientes respeitosos e seguros”.