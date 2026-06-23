O Heliporto Farol entende que a ampanha é necessária e merece o envolvimento de toda a sociedade Foto Divulgação
Campanha nacional visa não deixar que violência contra as mulheres "decole"
Aeroporto e heliporto de Campos aderem ao movimento "Assédio Não Decola", lançado pelo Ministério de Portos e Aeroportos
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PRF apreende mais de 1.200 frascos de lança-perfume em Campos, na BR-101
Material teria saído do Rio de Janeiro, com destino ao Espírito Santo; motorista disse que havia sido contratado, mas não deu detalhes
Aula magna no IFF e lançamento de livro com ex-ministra da Saúde em Campos
Será dia 23 de junho; aula tratará de "Desafios da Saúde no Brasil"; já o livro aborda assuntos ligados à pandemia e seus impactos
Busca de parcerias leva Frederico Paes e assessores ao Porto do Açu
Visita aconteceu nesta quinta-feira; cerca de 75% das pessoas que trabalham no porto são da região do entorno do complexo
Presos em Campos 5 suspeitos do caso de ‘falso advogado’ no Paraná
Ação aconteceu na manhã desta quinta-feira, por conta da Operação Cedro de Ouro; cinco pessoas foram presas por policiais da 134 DP
IFF Campus Guarus recebe ex-ministra da Saúde para aula magna especial
Evento será no dia 23 de junho, em Campos; terá como tema "Desafios da Saúde no Brasil: como chegar onde as pessoas estão?"
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