O motorista disse que transportava biquínis; os patrulheiros constataram tratar-se de frascos de produto ilícito - Foto Divulgação

O motorista disse que transportava biquínis; os patrulheiros constataram tratar-se de frascos de produto ilícito Foto Divulgação

Publicado 19/06/2026 19:34

Campos – Em trabalho de rotina na rodovia BR-101, em Campos dos Goytacazes (RJ), uma guarnição da Patrulha Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (19), grande quantidade de substância análoga a lança-perfume. Foram mais de 1.200 frascos.

De acordo com a PRF, um veículo de cor branca (não informou marca nem modelo) seguia pela rodovia, em direção ao Espírito Santo, quando foi abordado; por equipes que realizavam patrulhamento ostensivo na BR-101. O motorista informou que transportava uma carga de biquínis.

Os patrulheiros desconfiaram, verificaram a carga e constataram tratar-se de 1.204 frascos e seis recipientes de cinco litros contendo substância com características semelhantes às do lança-perfume. Sem esboçar reação, o condutor do veículo acabou confessando que o material teria saído do Rio de Janeiro e o destino seria o Espírito Santo.

O homem afirmou que estava sendo pago para fazer o transporte; mas, até à liberação da notícia à imprensa pela PRF, ele não havia dado detalhes sobre quem o teria contratado e o destino da encomenda. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, para a 134ª Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.