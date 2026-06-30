Edwal Freitas Portilho vai participar do painel "Associar, Produzir e Prosperar: O Agro como Motor do Desenvolvimento" - Foto Divulgação

Edwal Freitas Portilho vai participar do painel "Associar, Produzir e Prosperar: O Agro como Motor do Desenvolvimento" Foto Divulgação

Publicado 30/06/2026 11:31 | Atualizado 30/06/2026 15:06

Campos – Durante três dias, Campos dos Goytacazes se prepara para receber nomes fortes do agronegócio brasileiro, esta semana, por conta do 1º Interior AgroCoop. A união do setor agropecuário acontece entre os dias dois e quatro (quinta-feira, sexta e sábado) de julho, na Usina do Queimado. Serão debatidos os principais desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro.

A realização é do governo municipal, em conjunto com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e o Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre os temas estão assuntos focados na competitividade, sustentabilidade, inovação tecnológica, cooperativismo e desenvolvimento regional.

São parceiros o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sistema OCB (organização das Cooperativas) do Estado do Rio de Janeiro e Costa Doce Convention & Visitors Bureau. Um dos destaques da programação é o presidente-executivo da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Edwal Freitas Portilho.

Trata-se de uma das maiores referências nacionais na articulação entre indústria e agronegócio, que participa , sexta-feira, às 9h, do painel "Associar, Produzir e Prosperar: O Agro como Motor do Desenvolvimento", sobre como o fortalecimento das cadeias produtivas impulsiona a economia e amplia a competitividade do setor.

Outro nome confirmado é o economista Paulo Hartung, presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e ex-governador do Espírito Santo por três mandatos. Também na sexta, às 14h, Hartung abordará "O Novo Ciclo do Agro no Norte Fluminense: Competitividade, Sustentabilidade e Novas Economias".

O tema trata das perspectivas para a região diante das transformações do mercado nacional e internacional. O evento envolverá cooperativas, empresas, instituições de pesquisa, universidades, órgãos públicos e produtores rurais, criando um ambiente voltado à geração de negócios, transferência de tecnologia e fortalecimento das cadeias produtivas do interior fluminense.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Marcelo Neves, avalia que, mais do que uma feira de negócios, inovação e cooperativismo, o evento colocará a região no centro das discussões sobre o futuro da produção agropecuária nacional, reunindo autoridades, pesquisadores, empresários, produtores rurais e representantes de importantes entidades do país.

NOVO MOMENTO - “A realização do 1º Interior AgroCoop também evidencia a força econômica do agronegócio campista”, destaca Neves assinalando que Campos possui um dos maiores territórios agrícolas do Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, pecuária, fruticultura e agricultura familiar.

“O setor movimenta uma ampla cadeia econômica, gerando emprego, renda, investimentos e oportunidades para milhares de famílias, além de abastecer mercados regionais e contribuir significativamente para o desenvolvimento do norte fluminense, enfatiza o secretário. O prefeito Frederico Paes ratifica que o evento reúne conhecimento técnico, inovação e oportunidades de negócios.

“A iniciativa representa um novo momento para o desenvolvimento econômico de Campos e reforça uma vocação histórica que vem sendo fortalecida pela atual gestão”, ressalta Paes observando que Campos sempre foi reconhecida pela força do seu campo, mas que o objetivo é ir além da produção.

AMPLA CONEXÃO - O prefeito frisa que o Interior AgroCoop nasce com o propósito de conectar produtores, empresas, universidades, instituições e governos para construir um novo ciclo de desenvolvimento: “Receber nomes que são referência nacional mostra que Campos voltou a ocupar um lugar de protagonismo nas grandes discussões sobre o futuro do agronegócio brasileiro".

No entendimento do secretário de Agricultura, Almy Júnior, o Interior AgroCoop foi concebido para se tornar uma política pública permanente de fortalecimento do setor agropecuário na região: "Entendemos este evento como uma política pública que precisa ser perenizada no norte fluminense”.

Júnior define a regularização fundiária, o fortalecimento do cooperativismo e a diversificação da produção agropecuária como pilares fundamentais para que o agro se consolide, efetivamente, como uma das principais alavancas do desenvolvimento regional: “O Interior AgroCoop nasce com esse propósito”, resume o secretário de Agricultura.