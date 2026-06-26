A doação autorizada pela família da paciente anos permitiu a captação de coração, fígado, rins e córneas Foto César Ferreira/Divulgação

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O Dia
Campos – Pela segunda vez no mês e a sexta no ano, Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ) realizou, terça-feira (23) captação de órgãos. O procedimento foi conduzido pela equipe do NF Transplantes, que é responsável pela coordenação do procedimento e da logística da unidade hospitalar.
No dia 13 de junho, a doadora foi uma moradora do bairro Penha, em Campos. Ela tinha 42 anos e teve morte encefálica após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. O procedimento resultou na doação das córneas. A mais recente foi também uma mulher, que morava no Parque Santa Helena, também no município.
A doadora tinha 40 anos e, da mesma forma que a anterior, a morte foi encefálica. Após o diagnóstico, os irmãos e o marido autorizaram a doação de órgãos e tecidos, sendo captados o coração, o fígado, os dois rins e as duas córneas, beneficiando seis pessoas que aguardavam na fila única nacional de receptores para transplante.
“Tempo é vida! Essa é uma frase que nos acompanha em todos os momentos e que nos motiva a trabalhar com a maior agilidade, sem perder a compaixão e o acolhimento aos familiares”, comenta a médica responsável pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HFM, Patrícia Rangel.
A médica ressalta que foi uma perda inesperada que, por meio da solidariedade da família, se transformou em vida para outras pessoas. Ela destaca o compromisso da grande rede de profissionais envolvidos em garantir agilidade ao processo, sem deixar de lado o acolhimento às famílias. “A maioria das pessoas não imagina quantos profissionais estão envolvidos em todo o processo de doação e transplante”.
LISTA NACIONAL - Patrícia realça que todos trabalham contra o tempo, porque cada minuto é precioso: “ Médicos, equipes de enfermagem, todos fazem parte dessa corrente pela vida. Nosso papel, no HFM, é mostrar à família que a dor do luto pode ganhar um novo significado ao salvar outras vidas”.
Vinculado ao Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, o NF Transplantes está também ligado à Secretaria de Saúde de Campos, com atividades frequentes no HFM, que é programa referência na região norte fluminense. A equipe multidisciplinar é responsável por viabilizar a retirada segura de órgãos.
Os critérios definem que os órgãos captados pelo programa sejam destinados a pacientes cadastrados na lista nacional de receptores. Para tanto, são respeitados critérios técnicos de compatibilidade e gravidade clínica. De acordo com a coordenação do programa, “as doações chegam a beneficiar até seis pessoas por procedimento”.