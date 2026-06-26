A doação autorizada pela família da paciente anos permitiu a captação de coração, fígado, rins e córneas Foto César Ferreira/Divulgação
Ferreira Machado realiza captação de órgãos, pela sexta vez no ano
Procedimento aconteceu terça-feira, conduzido pela equipe do NF Transplantes; doadora tinha 40 anos e teve morte encefálica
Ferreira Machado realiza captação de órgãos, pela sexta vez no ano
Procedimento aconteceu terça-feira, conduzido pela equipe do NF Transplantes; doadora tinha 40 anos e teve morte encefálica
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