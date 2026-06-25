Frederico Paes diz que objetivo é conectar inovação, pesquisa, cooperativismo e oportunidades de negócios Foto Divulgação
AgiUENF, empresas de tecnologia e especialistas.
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Frederico Paes diz que objetivo é conectar inovação, pesquisa, cooperativismo e oportunidades de negócios Foto Divulgação
"Interior AgroCoop" discutirá propostas visando transformar o agro fluminense
Agricultura 4.0, conectividade, bioenergia, sustentabilidade e inovação estarão entre os principais temas
Empresas Juniores terão encontro de conexão focado na região norte
Organizado pela Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Campos, evento será sábado no Palácio da Cultura, de 9h às 18h
Workshop reforça a retomada de obras do Complexo Farol-Barra do Furado
Evento apresentará oportunidades na reciclagem de embarcações e conectará empresas da região à futura cadeia de suprimentos do complexo
Campista lança no Villa Maria o álbum "Feixe no Escuro", de novo projeto
Evento acontece no fim de semana, com proposta de reflexões sobre a vida contemporânea; entrada será 1 kg de alimento não perecível
Campanha nacional visa não deixar que violência contra as mulheres "decole"
Aeroporto e heliporto de Campos aderem ao movimento "Assédio Não Decola", lançado pelo Ministério de Portos e Aeroportos
PRF apreende mais de 1.200 frascos de lança-perfume em Campos, na BR-101
Material teria saído do Rio de Janeiro, com destino ao Espírito Santo; motorista disse que havia sido contratado, mas não deu detalhes
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