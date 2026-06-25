Frederico Paes diz que objetivo é conectar inovação, pesquisa, cooperativismo e oportunidades de negócios - Foto Divulgação

Frederico Paes diz que objetivo é conectar inovação, pesquisa, cooperativismo e oportunidades de negócios Foto Divulgação

Publicado 25/06/2026 15:35 | Atualizado 25/06/2026 15:43

Campos - "Queremos aproximar o produtor das novas tecnologias e do conhecimento que já estão transformando o agronegócio em todo o mundo”, afirma o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, ao confirmar o 1º Interior AgroCoop, que acontece entre os dias dois e quatro de julho, na Usina do Queimado, no município.

“A iniciativa visa, justamente, conectar inovação, pesquisa, cooperativismo e oportunidades de negócios, fortalecendo ainda mais o campo em nossa região", realça pontuando que a inovação será uma das grandes protagonistas do evento. Estarão reunidos especialistas, pesquisadores, empresas, universidades, produtores rurais e gestores públicos.

O centro das discussões será sobre como a tecnologia vem transformando o agronegócio e criando novas oportunidades para o desenvolvimento do campo. A realização é do governo municipal , juntamente com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Estão envolvidos como parceiros o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Bureau Convention Costa Doce. Ao longo da programação, painéis técnicos (Agro Talks) abordarão temas como agricultura digital, conectividade rural, bioenergia, sustentabilidade e logística.

TEMAS ESTRATÉGICOS - Da pauta constam, ainda, de inovação na produção animal, genética, novas tecnologias para a agricultura familiar e os desafios da competitividade do agronegócio brasileiro. Entre os destaques está o painel "O Campo em Rede: Conectando inovação, tecnologia e agricultura familiar para competitividade rural", que reunirá representantes da

AgiUENF, empresas de tecnologia e especialistas.

Estará em discussão como a conectividade e as soluções digitais podem aumentar a produtividade e reduzir custos no campo. Outro tema estratégico será “O novo ciclo do agronegócio no norte fluminense”, com debates sobre sustentabilidade, bioeconomia, financiamento e novas economias rurais, além da palestra de abertura dedicada à sustentabilidade no agronegócio.

Frederico Paes ratifica que a inovação é fundamental para garantir competitividade ao produtor rural. Ele enfatiza que, além dos debates, o público poderá conhecer máquinas agrícolas, equipamentos, startups, empresas de tecnologia e instituições de pesquisa que apresentarão soluções voltadas ao aumento da produtividade e da sustentabilidade da atividade rural.