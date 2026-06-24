Gabriel Nogueira afirma que as empresas juniores do norte fluminense são reconhecidas como as mais unidas entre si - Foto Divulgação

Gabriel Nogueira afirma que as empresas juniores do norte fluminense são reconhecidas como as mais unidas entre si Foto Divulgação

Publicado 24/06/2026 13:29

Campos - Maior integração, conexão e fortalecimento entre as empresas juniores da região definem a proposta do Encontro de Empresários Juniores do Norte Fluminense (EEJN), sábado(27) no Palácio da Cultura, em Campos dos Goytacazes (RJ). O evento envolve a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, ligada à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct).

Incentivar a troca de experiências, networking e desenvolvimento do movimento empresa júnior no norte fluminense resumem o objetivo, que conta com parceria de um pool de empresas juniores na organização. Para se inscrever, basta acessar o portal da prefeitura, onde estão os detalhes e a ficha que deverá ser preenchida.

A comissão organizadora detalha que o encontro receberá 100 universitários para fortalecer o ecossistema regional de empresas juniores. Estarão envolvidos, ainda, estudantes da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF).

O subsecretário de Ciência e Tecnologia, Henrique da Hora, realça que o propósito é, também, promover maior integração entre os estudantes e incentivar a construção de uma rede colaborativa capaz de gerar impactos duradouros dentro e fora das universidades. O tema central da iniciativa é ‘Onde Conexões Começam e Legados se Constroem’.

“O encontro reflete o compromisso dos empresários juniores com a formação de lideranças protagonistas e com a construção de um ecossistema cada vez mais conectado, inovador e preparado para transformar realidades por meio do empreendedorismo”, pontua Henrique. O segmento de participantes é diversificado.

ASPECTOS AMPLOS - “Além dos estudantes, o evento contará com a presença de convidados do ecossistema empreendedor, representantes de instituições de ensino, parceiros estratégicos e lideranças do movimento empresa júnior”, diz o subsecretário antecipando que haverá palestras, batalha de cases, painéis e momentos de conexão.

Para Henrique, os aspectos da subsecretaria estão atribuídos não apenas à educação básica, mas também à ciência e tecnologia do município como um todo: “Por isso, estamos atuando em diferentes frentes de trabalho, como, por exemplo, com a implantação de um Parque Tecnológico de Transição Energética e Inteligência Artificial, Programa Startup Campos, Programa Mais Ciência”.

Um dos palestrantes será Fernando Antônio Lopes, CEO do Instituto Contra-Ataque, gestor de Projetos, servidor público, empreendedor e líder social. O presidente da Federação de Empresa Juniores do Estado do Rio de Janeiro, Gabriel Nogueira, afirma que as empresas juniores do norte fluminense são reconhecidas como as mais unidas entre si.

"Porém sempre é possível construir mais e melhor e é com esse objetivo que o EEJN nasce”, ressalva enfatizando: “Com o tema ‘Onde Conexões Começam e Legados se Constroem,’ o evento busca conectar ainda mais as empresas juniores da região, demonstrando a força do empreendedorismo jovem no interior do nosso estado".