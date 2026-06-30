Frederico Paes entregou o projeto a Fred Rangel, no seu gabinete, na presença dos vereadores da base do governo - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes entregou o projeto a Fred Rangel, no seu gabinete, na presença dos vereadores da base do governo Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 30/06/2026 19:57

Campos – Pagamento de junho na conta, primeira parcela do 13º e anúncio de reposição salarial de 4,26%. Estes são os componentes de um pacote de satisfações proporcionado pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ), nesta terça-feira (30), aos 20 mil servidores ativos, aposentados, pensionistas, contratados temporários, ocupantes de cargos comissionados, funções gratificadas e conselheiros tutelares.

No montante da folha salarial e da primeira parcela do 13º salário, foram pagos R$ 186.176.805,30, promovendo uma significativa injeção de recursos na economia campista. Focado na valorização dos servidores e na transparência, o prefeito Frederico Paes reuniu vereadores no seu gabinete e fez entrega do projeto que concede reajuste ao funcionalismo.

O documento foi entregue ao presidente da Câmara Municipal, Fred Rangel. No início da noite, houve votação da proposta, com aprovação por unanimidade, garantindo a recomposição inflacionária referente à data-base de 2026, com efeitos retroativos a 1º de maio.

O prefeito destaca que a reposição é resultado de uma administração baseada em planejamento financeiro, equilíbrio das contas públicas e respeito ao servidor: “É uma boa notícia para os nossos servidores. Vamos conceder 4,26% de reposição salarial, um avanço construído com gestão, diálogo, responsabilidade, equilíbrio fiscal e valorização de quem trabalha todos os dias por Campos e nos ajuda a cuidar das pessoas”.

IMPACTO - Paes explica que a reposição corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assegurando a revisão geral anual dos vencimentos prevista na legislação: “ O impacto financeiro da medida é estimado em aproximadamente R$ 5 milhões por mês na folha de pagamento do município”.

O secretário de Administração, Gestão e Governança, Wainer Teixeira, afirma que a decisão foi tomada após criteriosa análise da capacidade financeira da Prefeitura e do planejamento orçamentário: “A concessão da revisão anual reafirma o compromisso da gestão com a valorização dos servidores públicos,”.

Teixeira assinala que o governo reconhece o papel fundamental desempenhado pelos profissionais na prestação dos serviços públicos e na melhoria do atendimento à população, sempre aliando o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao equilíbrio das contas públicas: “Os servidores vão receber já com reajuste em julho”.

RETROATIVO - Segundo o secretário, o retroativo será parcelado em duas vezes, nos pagamentos de agosto e setembro. Ele observa que, além da valorização do funcionalismo, a medida também é um importante estímulo à economia de Campos: “Somados o pagamento da folha, a primeira parcela do 13º e o reajuste, milhões de reais a mais passam a circular no comércio e no setor de serviços do município, no início do segundo semestre”.

Na avaliação do diretor de Indicadores Econômicos e Sociais de Campos, Ranulfo Vidigal, o peso da administração municipal na dinâmica econômica da cidade e o efeito multiplicador da medida são bastante significativos: “Na qualidade de importante empregador da força de trabalho local, o poder público municipal contribui com cerca de 30% da massa salarial da economia campista”.

Vidigal realça que o resultado impacta diretamente a demanda por serviços e comércio na cidade: “Pagar salário em dia e reajustar o valor nominal da remuneração do servidor público fortalece a demanda local, gerando efeito multiplicador em diversos setores, como indústria, comércio e construção civil residencial”.