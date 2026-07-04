Além de debates sobre desenvolvimento regional , produtores de diferentes setores expõem o que produzem - Foto César Ferreira/Divulgação

Além de debates sobre desenvolvimento regional , produtores de diferentes setores expõem o que produzem Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 04/07/2026 11:49 | Atualizado 04/07/2026 12:16

Campos – Iniciado quinta-feira (2), o 1º Interior AgroCoop chega ao último dia, neste sábado (4), destacando o potencial dos setores produtivos fluminenses, por meio de painéis técnicos, estandes e feira de negócios. Além das palestras da programação técnica, praça de alimentação, feira Sabores da Terra e exposição de máquinas agrícolas têm chamado atenção dos visitantes.

O evento acontece na Usina do Queimado, em Campos dos Goytacazes (RJ), realizado relo governo municipal, em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e Ministério da Agricultura e Pecuária, reunindo personalidades ligadas ao setor agrícola e de outros segmentos.

Participam dos painéis pesquisadores, empresários, produtores rurais e especialistas de todo o país, compartilhando conhecimento e debatendo pautas sobre inovação, negócios e desenvolvimento. A entrada é gratuita, aberta a toda a população. A conexão do campo ao desenvolvimento regional ganha projeção, resumida nos debates e na receptividade.

O engenheiro agrônomo Eduardo Crespo, assessor especial do Gabinete do prefeito de Campos, Frederico Paes, considera o Interior AgroCoop de suma importância para arrancada do desenvolvimento regional em diferentes setores produtivos e incentiva: “O caminho é esse, fazer o negócio acontecer”.

Entre os espaços mais movimentados, a feira Sabores da Terra, chama atenção: produtores de diversas regiões oferecem variedades de produtos artesanais disponíveis para degustação e venda, como cachaças premiadas, licores, queijos, geleias, mel, compotas, cafés especiais, chocolates, doces valorizando a agricultura familiar e a agroindústria regional.

DIVERSIFICAÇÃO - Proprietária da fábrica de goiabadas Doce Taipabas, do município de Italva, a empresária Samiê Reis comemora a oportunidade de fazer conquistar novos clientes. Ela avalia o evento importante para quem vive da produção artesanal: “Essa iniciativa fortalece os pequenos produtores e abre novas portas para os nossos negócios".

Também , Renato Souza, proprietário do Alambique do Lelei, na praia do Farol de São Tomé, em Campos, se manifesta, falando da aguardente Barra Velha, fabricada por ele há 35 anos: “A cachaça é 100% no nosso alambique. A cana é cultivada na propriedade ao lado e todo o processo é feito por nós”. O produto recebeu a medalha de Duplo Ouro no Festival de Bruxelas.

A Usina do Queimado foi transformada em uma exposição de máquinas, equipamentos e novas tecnologias, produtos da agricultura familiar, feiras, festival gastronômico, apresentações culturais e shows com artistas locais. Neste sábado, além dos debates, mesas redondas, estão programados shows musicais, às 16h com Ed Ébano e, às 19h, com Gabriel Ferrari.