Estrutura na usina tem espaço para gastronomia, exposição de máquinas agrícolas e programação cultural - Foto Osvaldo Ferreira/Divulgação

Estrutura na usina tem espaço para gastronomia, exposição de máquinas agrícolas e programação cultural Foto Osvaldo Ferreira/Divulgação

Publicado 02/07/2026 15:11 | Atualizado 02/07/2026 15:32

Campos - Especialistas de referência nacional, feira de negócios, gastronomia, exposição de máquinas agrícolas e programação cultural. Esta é a composição da programação do 1º Interior AgroCoop, que acontece em Campos dos Goytacazes (RJ), a partir desta quinta-feira (2), na estrutura da Usina do Queimado.

Realizado em conjunto pelo governo municipal, Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e Ministério da Agricultura e Pecuária, o evento tem potencial para marcar o calendário do setor ao reunir personalidades ligadas ao setor agrícola e de outros segmentos.

Além de autoridades do município, regionais e nacionais, estão envolvidos pesquisadores, empresários, produtores rurais, cooperativas e especialistas de todo o país, compartilhando, até sábado (4), conhecimento, inovação, negócios e desenvolvimento, sem deixar de lado a cultura, a gastronomia e o entretenimento.

A entrada é gratuita, aberta a toda a população. A proposta é evento tem como proposta conectar o campo ao desenvolvimento regional, reunindo debates, apresentações técnicas, atividades culturais, festival gastronômico e espaços de integração entre os diferentes setores ligados à produção agropecuária. A abertura solene será realizada às 17h.

A abertura será feita pelo prefeito de Campos, Frederico Paes; prefeito de Italva e presidente do Cidennf, Leonardo Orato Rangel (Leo Pelanca); Superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Estado do Rio de Janeiro, Victor Tinoco de Souza; e secretário de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, , Deodônio Cândido de Macêdo Neto.

OBJETIVO AMPLO - Participam, ainda, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Felipe Brasil; superintendente Federal de Agricultura no Estado do Rio de Janeiro, Agnaldo Pinto da Silva; presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita; secretário de Agricultura de Campos, Almy Junior; e secretário executivo do Cidennf, Carlos Vinícius Viana Vieira.

Entre as instituições participantes estão Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); universidades; cooperativas; Sistema OCB (Organização das Cooperativas)/RJ; , Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Porto do Açu.

Também fazem parte o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); empresas privadas e órgãos públicos, consolidando Campos como um centro de debates sobre inovação, sustentabilidade, cooperativismo e desenvolvimento regional.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Campos, Marcelo Neves, destaca que o 1º Interior AgroCoop foi pensado para atender quem vive e trabalha no campo e famílias que desejam aproveitar uma programação diferenciada. Constam feira gastronômica, exposição de máquinas e implementos agrícolas, espaço para negócios.

FOCO NA REGIÃO - Todas as noites haverá apresentações culturais e shows musicais. Um dos nomes de expressão no cenário do agronegócio e da gestão pública brasileira é Paulo Hartung, presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e ex-governador do Espírito Santo por três mandatos. Ele será um dos palestrantes.

Reconhecido nacionalmente, Hartung será o palestrante desta sexta-feira (3), no painel "O Novo Ciclo do Agro: Competitividade, Sustentabilidade e Novas Economias". Ele fará uma exposição sobre os desafios e oportunidades do norte fluminense diante das transformações do mercado nacional e internacional.

Quem comparecer à Usina do Queimado até sábado poderá desfrutar (além da programação técnica) de uma ampla praça de alimentação com produtos regionais; feira "Sabores da Terra"; exposição de máquinas e tecnologias agrícolas; espaço para negócios; produtos da agricultura familiar e apresentações musicais gratuitas.

A palestra de abertura desta quinta-feira será, às 18h, com o pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), José Carlos Polidoro; o tema é “Política agro socioambiental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil: oportunidade para o Rio de Janeiro”.

TEMAS ATUAIS - Às 9h desta sexta-feira, o primeiro painel aborda “Associar, produzir e prosperar: o agro como motor de desenvolvimento”, tendo como debatedores o presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, Edwal Portilho; prefeito Frederico Paes; presidente da Cooperativa de Macuco, Silvio Marini; Vinicius Mesquita, do Sindicato e Organização das Cooperativas do estado do Rio.

O gerente Geral do T-Mult Porto do Açú Operações, Gustavo Amaral, é outro debatedor; sendo mediador Carlos Frederico Menezes Veiga, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRuralRJ). Mais três painéis estão programados; um deles, das 14h às 16h39, com o Presidente da Indústria Brasileira de Arvores, Paulo Hartung.

Dois painéis marcam a programação do último dia (sábado). Das 9h às 10h30 o tema será “Do campo aos mercados: logística e o futuro do agro”. Participam Marcelo Pereira Miranda , da Associação Brasileira de Exportadores de Animais Vivos – (Abreav); Laís Candido Silva, da Eccon Soluções Ambientais; Jonas Kluppel, da Primus Ipanema; (Macaé); Arthur Pretyman, Agro Pretyman; e Willian Pereira , UFRuralRJ; mediador: Eduardo Crespo

“Cultivando oportunidades: os potenciais da agropecuária fluminense” define o último painel, a ser debatido por Sandro Longuinho, Tree+; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Denilson Caetano Leal, Senar; Ricardo Cruz, Queimados S.A; e Tiago Gonçalves, JC Granja de Suinocultura. Almy Junior, secretário de Agricultura de Campos, será o mediador.