Acompanhado de Carla Paes, Frederico recebeu a comenda nesta quarta-feira e foi exaltado por Rosenverg Reis - Foto César Ferreira/Divulgação

Acompanhado de Carla Paes, Frederico recebeu a comenda nesta quarta-feira e foi exaltado por Rosenverg Reis Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 01/07/2026 20:34

Campos – “Tenho convicção de que Frederico fará um dos grandes governos da história de Campos. É um gestor preparado, acessível e comprometido com as pessoas”. A manifestação é do deputado estadual Rosenverg Reis, autor de proposta da Medalha Tiradentes aprovada pela Assembleia Legislativa (Alerj), para o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes.

A entrega aconteceu nesta quarta-feira (1), no auditório do Centro Administrativo José Alves de Azevedo, sede do governo municipal, com a presença da primeira-dama, Carla Paes, e dos filhos Francine e Frederico; além de autoridades vereadores, secretários, representantes das forças de segurança, lideranças da sociedade civil, setor produtivo e servidores públicos.

A comenda é a maior honraria concedida pela Alerj a uma personalidade. Foi instituída em 1989 , para homenagear Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier), mártir da Inconfidência Mineira e patrono cívico do Brasil. Ela é destinada a premiar personalidades nacionais ou estrangeiras e instituições que tenham prestado serviços relevantes à causa pública.

No caso de Frederico Paes, a Alerj reconhece a trajetória pública do prefeito, a responsabilidade dele na gestão e o compromisso com o desenvolvimento de Campos. “Esta Medalha Tiradentes representa o reconhecimento da Assembleia Legislativa ao trabalho que Frederico já realizou e à confiança de que continuará promovendo o desenvolvimento do município”, ressalta Rosenverg.

Frederico considera a honraria um incentivo para ele continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Campos: “Recebo esta medalha não como um ponto de chegada, mas como um chamado para servir ainda mais. A maior honraria na vida pública não é a medalha que recebemos, mas o respeito que conquistamos, a confiança que preservamos e o bem que conseguimos realizar na vida das pessoas”.

COMPARTILHAMENTO - Para o prefeito, o gesto do deputado Rosenverg representa muito mais do que uma homenagem pessoal: “É um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por toda uma administração comprometida com o desenvolvimento do município, com a boa gestão e com o respeito à população”.

Uma gestão pautada pela responsabilidade fiscal, transparência, eficiência e valorização das pessoas é o compromisso reafirmado pelo prefeito: “Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais preparada para o futuro, ampliando oportunidades, fortalecendo a economia e promovendo qualidade de vida para a população. O nosso compromisso é fazer Campos ocupar o lugar que merece”.

Frederico enfatiza que o município tem potencial, gente trabalhadora e vocação para crescer: “Vamos trabalhar com coragem, planejamento e responsabilidade para construir uma cidade mais desenvolvida, moderna e com mais oportunidades para todos”, realça dedicando a Medalha Tiradentes aos servidores públicos e à população campista.

“Divido esta Medalha com todos os servidores públicos que, muitas vezes, de forma silenciosa, fazem a máquina pública funcionar”, pontua o prefeito concluindo: “Divido com nossa equipe de governo; com os vereadores que contribuem para o fortalecimento das políticas públicas; e, principalmente, com cada cidadão que acredita que a política continua sendo um dos mais nobres instrumentos de transformação social”.