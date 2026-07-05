Frederico Paes reuniu a equipe do governo para fazer a entrega da nova frota, com 40 ambulâncias, no centro da cidade - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes reuniu a equipe do governo para fazer a entrega da nova frota, com 40 ambulâncias, no centro da cidade Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 05/07/2026 15:31 | Atualizado 05/07/2026 16:08

Campos – Reajuste para o funcionalismo, abertura de empresas, geração de empregos e renovação da frota de ambulâncias. Estas são algumas das marcas da fase inicial da gestão do prefeito de Campos dos Goytacazes, Frederico Paes (MDB). Trata-se do maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, com uma população superior a 500 mil habitantes, localizado no norte fluminense.

Com pouco mais de três meses à frente da prefeitura (era vice de Wladimir Garotinho, que renunciou para concorrer às próximas eleições), Frederico tenta imprimir ritmo próprio, focado na transparência e no diálogo, acumulando indicadores positivos em áreas consideradas estratégicas para o município.

Cuidar da cidade e de quem nela habita é a principal prioridade; mas a valorização dos servidores como principal patrimônio da administração é proposta da qual ele também não abre mão. Prova disso é que, na última semana de junho, ele encaminhou à Câmara Municipal o projeto de recomposição salarial do funcionalismo.

Aprovada pelos vereadores, a proposta concede reajuste de 4,26% e põe fim a um período de seis anos sem reposição dos trabalhadores. Além de manter o pagamento da folha no mês de vencimento, também, junto com os salários de junho, depositou a primeira parcela do 13º salário, um total de R$ 186.176.805,30.

O prefeito acaba de atender a uma reivindicação antiga dos servidores. A recomposição salarial também aquece a economia local, especialmente no comércio e no setor de serviços, que dependem diretamente da circulação de renda no município. E, por ser Campos uma cidade-polo com forte influência regional, o movimento tende a ampliar o consumo e fortalecer pequenos e médios negócios.

FATOR ECONÔMICO - De acordo com dados divulgados recentemente, o município encerrou o primeiro semestre de 2026 como líder o interior do estado em abertura de empresas. De janeiro a junho, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou a constituição de 1.081 novos negócios no município.

Reforçando a posição do município como principal centro econômico do interior fluminense, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, aponta saldo positivo de 1.799 vagas com carteira assinada no período. Significa maior dinamismo em setores como serviços, comércio, construção, agropecuária e atividades ligadas à cadeia produtiva local.

O levantamento sobre a gestão Frederico Paes mostra ainda a desburocratização como fundamental. A integração de dados com o Regime Integrado da Jucerja, sistema que simplifica processos de abertura, alteração e baixa de empresas tem obtido resultados significativos, contribuindo para reduzir entraves administrativos e tornar Campos mais competitivo para novos investimentos.

FROTA DA SAÚDE - Uma das áreas mais sensíveis da administração pública municipal e tradicionalmente alvo de reclamações da população, a saúde é outra prioridade do prefeito. Ele acaba de entregar nova frota de ambulâncias, com 40 veículos, sendo 32 destinados à substituição da frota existente e oito novas unidades para ampliar a cobertura em áreas que estavam descobertas.

Passa a contar com ambulâncias de suporte avançado, UTI móvel, UTI neonatal e unidades de suporte básico. Durante a entrega, Frederico ressaltou a necessidade de garantir veículos novos, de qualidade e bem estruturados para o atendimento à população e realçou que as ambulâncias UTI estão entre as mais modernas que há no Brasil.

O prefeito destacou que Campos atende não apenas moradores do município, mas também pacientes de cidades vizinhas que dependem da rede local de saúde. Ele observou que a renovação da frota tem impacto direto sobre hospitais, unidades pré-hospitalares, postos de urgência e unidades básicas de saúde.

PRÓXIMO DESAFIO - Outro fator considerado é que a ampliação da frota também fortalece o Tratamento Fora de Domicílio e a Atenção Primária, áreas importantes para pacientes que precisam de deslocamento regular para consultas, exames e procedimentos. Frederico está atento também ao empresário com trajetória no agronegócio e atuação ligada ao setor sucroalcooleiro.

Antes de assumir o comando do Executivo, em abril, o prefeito já era conhecido por sua participação na Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro) e em projetos ligados à retomada da atividade canavieira em Campos. Historicamente, o setor movimenta empregos sazonais, fornecedores de cana, transporte, manutenção e serviços no interior do município.

É reconhecido que, a combinação entre recomposição salarial, novos negócios, geração de empregos e reforço na saúde dá à fase inicial do governo Frederico uma marca de reorganização administrativa com reflexos econômicos. Frederico adianta que “o desafio, daqui em diante, será transformar os primeiros números positivos em resultados contínuos, especialmente em áreas de alta demanda social, como saúde, transporte, infraestrutura e atendimento ao servidor”.