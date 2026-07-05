Gestão Frederico Paes reúne ações em economia, saúde e funcionalismoFoto: Divulgação
Na área econômica, Campos liderou a abertura de empresas entre os municípios do interior do estado no primeiro semestre, de acordo com a Jucerja. Entre janeiro e junho, foram registrados 1.081 novos negócios na cidade.
Os dados do Caged também apontam saldo positivo de 1.799 vagas formais no período. O resultado considera a diferença entre admissões e desligamentos e reflete o desempenho de setores como comércio, serviços, construção civil e agropecuária.
A prefeitura atribui parte desses resultados às medidas de simplificação para abertura de empresas. Entre elas está a atualização da integração de dados com o sistema da Jucerja, que reúne os procedimentos para abertura, alteração e baixa de empresas.
Na saúde, a administração entregou uma nova frota de ambulâncias. Segundo a prefeitura, são 40 veículos, sendo 32 destinados à substituição da frota existente e oito para ampliar o atendimento. A renovação inclui ambulâncias de suporte básico, unidades de suporte avançado, UTI móvel e UTI neonatal.
Durante a entrega dos veículos, Frederico Paes afirmou que a renovação busca oferecer melhores condições de atendimento à população e destacou que a rede municipal também recebe pacientes de cidades vizinhas.
Empresário do setor sucroalcooleiro, Frederico assumiu a prefeitura após a renúncia de Wladimir Garotinho (PL), que deixou o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Antes de assumir o Executivo, o atual prefeito atuou na Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro) e participou de iniciativas voltadas ao setor canavieiro na região.
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