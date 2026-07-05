Gestão Frederico Paes reúne ações em economia, saúde e funcionalismo - Foto: Divulgação

Gestão Frederico Paes reúne ações em economia, saúde e funcionalismoFoto: Divulgação

Publicado 05/07/2026 13:18

Campos - Reajuste salarial para os servidores municipais, renovação da frota de ambulâncias, abertura de novas empresas e saldo positivo na geração de empregos marcaram os primeiros meses da gestão do prefeito de Campos dos Goytacazes, Frederico Paes (MDB), que assumiu o comando da prefeitura em abril. Segundo dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município registrou 1.081 novas empresas e criou 1.799 empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2026.

Entre as medidas adotadas pela administração está o reajuste de 4,26% para os servidores municipais. O projeto foi encaminhado à Câmara de Vereadores no fim de junho e aprovado pelos parlamentares. Segundo a prefeitura, a recomposição salarial encerra um período de seis anos sem reajustes. No mesmo período, também foram pagos os salários de junho e a primeira parcela do 13º salário.



Na área econômica, Campos liderou a abertura de empresas entre os municípios do interior do estado no primeiro semestre, de acordo com a Jucerja. Entre janeiro e junho, foram registrados 1.081 novos negócios na cidade.



Os dados do Caged também apontam saldo positivo de 1.799 vagas formais no período. O resultado considera a diferença entre admissões e desligamentos e reflete o desempenho de setores como comércio, serviços, construção civil e agropecuária.



A prefeitura atribui parte desses resultados às medidas de simplificação para abertura de empresas. Entre elas está a atualização da integração de dados com o sistema da Jucerja, que reúne os procedimentos para abertura, alteração e baixa de empresas.



Na saúde, a administração entregou uma nova frota de ambulâncias. Segundo a prefeitura, são 40 veículos, sendo 32 destinados à substituição da frota existente e oito para ampliar o atendimento. A renovação inclui ambulâncias de suporte básico, unidades de suporte avançado, UTI móvel e UTI neonatal.



Durante a entrega dos veículos, Frederico Paes afirmou que a renovação busca oferecer melhores condições de atendimento à população e destacou que a rede municipal também recebe pacientes de cidades vizinhas.



Empresário do setor sucroalcooleiro, Frederico assumiu a prefeitura após a renúncia de Wladimir Garotinho (PL), que deixou o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Antes de assumir o Executivo, o atual prefeito atuou na Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro) e participou de iniciativas voltadas ao setor canavieiro na região.