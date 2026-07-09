Frederico Paes se reuniu com membros do governo e organizadores da festa, para definir as estratégias - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes se reuniu com membros do governo e organizadores da festa, para definir as estratégias Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 09/07/2026 13:41 | Atualizado 09/07/2026 17:17

Campos - Tradicional no interior do estado do Rio de Janeiro, a Exposição Agropecuária (ExpoAgro) de Campos dos Goytacazes está programada para seis a nove de agosto. Realizado pela Fundação Rural de Campos (FRC), com apoio do governo municipal, o evento chega à 65ª edição e terá os portões abertos ao público.

Nessa quarta-feira (8) o prefeito Frederico Paes recebeu, no seu gabinete, o presidente da FRC, Ronaldo Arêas, e o representante da Excess Produções (empresa organizadora responsável pela realização, produção e gestão de shows e estrutura da exposição), Sérgio Ribeiro, para tratar dos detalhes da festa que faz parte do calendário turístico do município

Também participaram da reunião o Secretário de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural, Almy Júnior; a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Patrícia Cordeiro; e o assessor de Governança Estratégica, Sérgio Cunha. “Mais uma vez a ExpoAgro terá entrada franca, com entrega de um quilo de alimento não perecível”, anuncia o prefeito.

Frederico considera a iniciativa uma corrente do bem, que ajuda as instituições locais e chega às famílias que mais precisam, garantindo a segurança alimentar e nutricional da melhor forma possível: “Além disso, estamos construindo uma expo cada vez mais agro, com tecnologia, negócios e valorização de quem produz”.

O secretário de Agricultura, Almy Júnior, ratifica que o prefeito tem razão quando diz que esta será uma exposição que caminha para ser cada vez mais do agro: “Com certeza assim será. Vamos ter Sabores da Terra, várias instituições participantes, pequenas empresas apresentando os produtos da nossa região e muito mais”.

NOMES NACIONAIS - Na avaliação de Patrícia Cordeiro, a reunião fortaleceu as parcerias público-privadas: “A ExpoAgro terá espaço para apresentar nossa cultura, nosso potencial turístico, nosso potencial na agricultura e de outros setores que estarão participando. É um evento que contribui para gerar negócios e aquecer a economia local”.

A importância da parceria da FRC com o governo municipal é pontuada por Sérgio Ribeiro: “O prefeito Frederico Paes nos recebeu muito bem, e a gente fica muito feliz de ter a prefeitura com a gente nessa festa tão importante em Campos”. Ele adianta que estão programados diferentes shows musicais, nacionais e regionais.

Entre os nomes nacionais já estão confirmados Filho do Piseiro, Alexandre Pires e Zezé Di Camargo + Victória Gabi. “Também tem show de Igor Saliência, Savana Rocha, Alex Maia, Nycols e Fabiane, Rebeka Monteiro e muito mais”, acrescenta o produtor apontando que a programação completa pode ser conferida no Instagram @expocamposoficial e @excessproducoes.