Os jogadores estrearam empatando com a Jamaica e comemoram a conquista invicta, dedicada aos brasileiros - Foto Divulgação

Os jogadores estrearam empatando com a Jamaica e comemoram a conquista invicta, dedicada aos brasileiros Foto Divulgação

Publicado 11/07/2026 12:52

Campos – No dia cinco de julho os brasileiros foram dormir decepcionados com a desclassificação da seleção do Brasil nas oitavas de final do Mundial de Futebol da Fifa; mas acordaram, neste sábado (11), comemorando o título de campeã invicto da III Copa do Mundo de Futebol Unificado, da Special Olympics, conquistado por uma equipe formada (toda) por jogadores de Campos dos Goytacazes (RJ).

Representada por atletas do Paraesporte - conhecido como o maior projeto esportivo para pessoas com deficiência intelectual do país- a equipe brasileira venceu o Equador por 1x 0, no Estádio Dalmasso Stadium, em Paris. O gol foi marcado, no primeiro tempo, pelo camisa 10, Marcinho Crispim.

Embaixador da Olimpíadas Especiais Brasil (OEB), entidade que gerencia os esportes unificados no país, o ex-craque de futebol profissional Zico anunciou a convocação oficial brasileira no dia 26 de junho. A delegação viajou a Paris com 16 jogadores e, pela regra da competição, todos tiveram que entrar em campo revezando.

Os convocados foram Pedro Henrique Nogueira, John Harison Santos, Arthur Ferreira, Ryan Machado, Davi dos Santos, Daniel Gomes, Luiz Eduardo Gomes, João Victor Manhães, Carlos Eduardo Gomes, Gustavo Gonçalves, Wallace Soares, Marcos Vinicius Azevedo, Carlos Eduardo Azevedo e Matheus Silva.

CAMPANHA - O Brasil empatou com a Jamaica por 2 a 2 na estreia. Na sequência, venceu a França (4 a 0); empatou com Senegal (1 a 1); derrotou a Arábia Saudita (2 a 1) na semifinal; e sagrou-se campeão diante do Equador (1 a 0), com o jogo acontecendo às 5h deste sábado.

O treinador Guilherme Cruz reconhece que foi uma partida muito disputada e que o goleiro Gabriel Gama contribuiu para que o título não escapasse, praticando duas defesas espetaculares, no segundo tempo, além da atuação segura no desenrolar de todo o jogo. “A equipe como um todo entendeu bem a estratégia do jogo e entrou com tudo em busca da vitória e do título de campeão”, ressalta o treinador

O Paraesporte tem parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) - onde está localizada a sede, em Campos – e a concessionária de energia elétrica Enel. O fundador do projeto, Raphael Thuin, comemora: “É emocionante saber da vitória dos nossos 16 atletas e equipe técnica”.

Thuin comenta que todos se dedicaram nos últimos três meses, com treinos diário s em busca do título, que é dedicado aos brasileiros: “Além do título de campeão, eles estão crescendo como seres humanos, com disciplina e responsabilidade”. A III Copa do Mundo de Futebol Unificado das Special Olympics reuniu 22 países e cerca de 300 atletas, em Paris, entre os dias 6 a 11 deste mês. A próxima Copa será no Paraguai, em 2028.