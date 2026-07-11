Frederico Paes chega a 100 dias administrando o município, com marcas bastante significativas - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes chega a 100 dias administrando o município, com marcas bastante significativas Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 11/07/2026 00:45

Campos - Uma combinação de planejamento, diálogo institucional e execução de políticas públicas voltadas para áreas estratégicas da administração municipal marcam os primeiros 100 dias da administração do prefeito Frederico Paes, completados neste sábado (11), em Campos dos Goytacazes (RJ).

Com a saída do então prefeito, Wladimir Garotinho, para concorrer à Câmara Federal, Frederico assumiu o comando em abril deste ano. Como prioridades, ele estabeleceu reorganizar a máquina pública, fortalecer os serviços essenciais e criar condições para que o município retomasse sua capacidade de investimento e crescimento.

Maior cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro em extensão territorial e referência regional em saúde, educação, comércio, serviços e agronegócio, Campos exige uma administração capaz de conciliar responsabilidade fiscal com investimentos permanentes. Foi exatamente essa diretriz que norteou as primeiras decisões do novo governo.

Frederico Paes entende que administrar Campos significa cuidar das pessoas sem perder de vista o desenvolvimento econômico e social: "Estamos construindo uma gestão que trabalha todos os dias para melhorar a vida da população. Ainda há muito a fazer, mas os primeiros resultados mostram que estamos no caminho certo, com responsabilidade, diálogo e muito trabalho", resume.

Em pouco mais de três meses, a gestão já apresenta resultados concretos em diferentes áreas. E os exemplos são evidentes. Na saúde, foram entregues 40 novas ambulâncias, ampliando e modernizando completamente a frota municipal e novos respiradores chegaram às unidades hospitalares.

Também, a segunda etapa das obras do Hospital Ferreira Machado avançou; equipamentos de Raio-X Digital começaram a modernizar os diagnósticos; além da inauguração das obras de reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), do Parque Prazeres.

Na educação, os resultados alcançados vão desde o reconhecimento do Ministério da Educação e do governo federal até investimentos em ciência, tecnologia, formação continuada, infraestrutura escolar, educação integral e concursos públicos, reafirmando a educação como uma das prioridades da gestão.

SERVIDOR VALORIZADO - Um dos principais destaques é o reconhecimento nacional obtido pelos projetos Estação Educação e Curta Campos na Escola, que passaram a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática, iniciativa do Governo Federal desenvolvida em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o governo britânico.

Trata-se de uma conquista coloca Campos entre os municípios brasileiros que desenvolvem práticas inovadoras voltadas à cidadania digital e ao letramento midiático. Outra demanda significativa é a conclusão das obras da Creche Imperial; representa mais um passo na ampliação da oferta de vagas para a primeira infância.

Valorização dos servidores é outra marca do início da gestão. Após seis anos sem reposição inflacionária, o governo concedeu a correção salarial de 4,26% para o funcionalismo, beneficiando cerca de 20 mil servidores ativos, aposentados, pensionistas, contratados e conselheiros tutelares.

Segundo dados oficiais, além de promover uma importante recomposição da renda, a medida fortaleceu a economia do município. No mesmo período, foi efetuado pagamento da primeira parcela do 13º salário e implantado o auxílio assistencial destinado a aposentados e pensionistas de menor renda, ampliando a política de valorização daqueles que dedicaram anos ao serviço público municipal.

Os reflexos econômicos dessas medidas rapidamente chegaram ao comércio e ao setor de serviços. Levantamento feito com base nos pagamentos realizados ao funcionalismo mostram que mais de R$ 186 milhões foram injetados na economia campista, fortalecendo empresas, estimulando o consumo e movimentando diversos segmentos produtivos.

ÍNDICES IMPACTANTES - Os indicadores econômicos também confirmam o momento positivo vivido pelo município. Campos encerrou o primeiro semestre como líder do interior do estado na abertura de novas empresas, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). A influência no índice de empregabilidade empregos supera as expectativas.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também registrou saldo positivo na geração de empregos formais, resultado impulsionado pelo crescimento dos setores de serviços, comércio, construção civil, agropecuária e indústria. É uma constatação que reforça a manutenção de Campos no ranking regional há vários meses.

No campo, passaram a integrar uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o interior do município a intensificação de investimentos na segurança hídrica; recuperação de comportas; manutenção da infraestrutura de drenagem e irrigação; e fortalecimento das políticas públicas para produtores rurais. A importância do agronegócio para a economia regional é reconhecida pelo governo.

A modernização da gestão pública é outra frente importante constatada, com Frederico Paes iniciando uma intensa agenda institucional, recebendo representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, empresários, sindicatos, universidades, hospitais, entidades de classe.

POLÍTICA DO DIÁLOGO - Também constam da agenda deputados estaduais e federais, além de lideranças ligadas ao Porto do Açu e aos setores produtivos da região. A proposta foi construir uma administração baseada na cooperação entre instituições e na busca permanente por soluções conjuntas para os desafios da cidade.

Na área urbana, ações integradas como o Centro Mais Seguro passaram a garantir a segurança pública, assistência social, limpeza urbana, iluminação, fiscalização e ordenamento do espaço público. A iniciativa reforçou a presença do poder público na região central e passou a oferecer respostas mais rápidas às demandas da população e do comércio.

As ações voltadas à infância e juventude também ganharam destaque. A Fundação Municipal da Infância e da Juventude renovou sua frota de veículos, com aquisição de 16 veículos, entre vans e automóveis. Ampliou programas sociais, iniciou novo processo seletivo e fortaleceu iniciativas como o Guarda Mirim e o programa Mãe Coruja, ampliando o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Na infraestrutura urbana, obras começaram a transformar espaços públicos importantes, como a revitalização da Praça do Sossego, além da continuidade de projetos estruturantes em diversas regiões do município. Frederico Paes busca agregar valores pelo desenvolvimento de Campos, ampliando a política de parcerias, do diálogo, da transparência e da união.