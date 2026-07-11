Suéllen explica que livro integra conhecimentos psicanalíticos com reflexões, exercícios terapêuticos e aplicações práticas - Fota Divulgação

Suéllen explica que livro integra conhecimentos psicanalíticos com reflexões, exercícios terapêuticos e aplicações práticas Fota Divulgação

Publicado 11/07/2026 00:56

Campos – Unir ferramentas da psicanálise à revelação bíblica para promover a cura emocional e o fortalecimento da identidade feminina. Essa é a motivação da psicanalista, psicóloga e cristã Suéllen Siqueira Mota. Através de sua vivência clínica de quase 17 anos - com experiência no atendimento a vítimas de violência intrafamiliar -, ela decidiu compartilhar suas reflexões no livro Despertar: Na Mesa com Maria – Ressignificando Sonhos Frustrados.

Lançada recentemente no Rio de Janeiro, a obra terá em breve uma noite de autógrafos em Campos dos Goytacazes, em data e local a serem confirmados. A autora, que também atua como palestrante motivacional, aponta que o livro é uma extensão de sua missão.

“Ao longo de quase 17 anos atendendo mulheres, percebi que muitas carregavam dores silenciosas e traumas”, relata pontuando: “O livro demonstra, a partir da história bíblica de Maria, que sonhos frustrados não precisam definir o destino de ninguém e que é possível transformar sofrimento em propósito”.

“Pretendo que, por meio dessa nova iniciativa pontuada por mim, seja permitido que a mensagem alcance ainda mais pessoas, levando reflexão, esperança e um caminho de transformação”. Com isso a escritora acredita estar conduzindo mulheres a um processo de autoconhecimento, restauração da identidade e ressignificação de suas dores.

COMO ADQUIRIR - O livro foi publicado de forma independente e integra conhecimentos psicanalíticos com reflexões, exercícios terapêuticos e aplicações práticas. O projeto Despertar engloba, ainda, outros formatos para o desenvolvimento emocional e espiritual de mulheres. Imersão Despertar: Encontro de um dia inteiro dedicado aos temas de identidade e destino é um deles.

Há ainda Mesas Terapêuticas - encontros focados em autoconhecimento e cura emocional; e Retiro de Cura e Libertação – uma experiência de três dias voltada ao cuidado integral. Além dos atendimentos em grupo e individuais, o projeto realiza ações sociais voluntárias para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade.

Em agosto, Suellen embarcará em uma viagem missionária para a África e, na sequência, retomará sua agenda de palestras no Rio de Janeiro e em outros estados. Para adquirir o livro, obter mais informações sobre a data de lançamento em Campos ou agendar palestras, entre em contato diretamente com a autora pelas redes sociais no Instagram @suellenmotapsicologa ou pelo WhatsApp (21) 99823-7591.