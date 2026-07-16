As atividades acontecem no templo de estilo barroco, situado na Rua Treze de Maio, no centro da cidade - Foto Antônio Filho

As atividades acontecem no templo de estilo barroco, situado na Rua Treze de Maio, no centro da cidade Foto Antônio Filho

Publicado 16/07/2026 18:10

Campos - Famosa por sua arquitetura de estilo barroco e por ser uma das mais tradicionalistas do interior do estado do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Campos dos Goytacazes, amanheceu, nesta quinta-feira (16), com movimento intenso, por conta da celebração à santa padroeira do Venerável Ordem Terceira.

Várias atividades acontecem no templo, situado na Rua Treze de Maio, no centro da cidade, onde o Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifan, presidirá a missa das 19h. A devoção começou no século XII, no Monte Carmelo, em Israel, quando eremitas se reuniram para viver em contemplação.

Contam os registros que “o auge dessa espiritualidade ocorreu em 16 de julho de 1251, quando a Virgem Maria apareceu a São Simão Stock e entregou-lhe o Escapulário, símbolo de proteção e devoção”. Dom Rifan destaca que a tradição dos festejos em Campos foi iniciada em 1752: “Nossa igreja é uma das mais belas de Campos, encantando seus visitantes”, realça.

A programação dos festejos foi definida pela Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo que, além das Santas Missas, terá a tradicional Procissão Luminosa. O reitor do templo é o padre Everaldo Bon Robert, que fala da celebração do tricentenário da canonização de São João da Cruz, considerado Doutor da Igreja.

“Faremos uma peregrinação pelas grandes obras do Doutor Místico do Carmelo, deixando que cada uma ilumine um aspecto do mistério de Nossa Senhora e da nossa caminhada cristã”. O título de Doutor da Igreja foi concedido em 1926, pelo Papa Pio XI. O início da Procissão Luminosa está previsto para as 20 horas.