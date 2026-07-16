As atividades acontecem no templo de estilo barroco, situado na Rua Treze de Maio, no centro da cidade Foto Antônio Filho
Festejo de 274 anos realça fé em Nossa Senhora do Carmo
Devoção à santa começou no século XII, no Monte Carmelo, em Israel; mas, em Campos teve início em 1752
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Processo Seletivo da Assistência Social já tem classificados
Resultado pode ser conferido no site do Instituto Consulplan, responsável pela organização do certame; são 236 vagas
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Nova linha de crédito anunciada pelo Fundecam visa ajudar micro e pequenas empresas ampliar negócios
Bispo Diocesano tem marca de pacificador na Igreja Católica
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