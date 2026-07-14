Juntamente com Pascoutto, Frederico Paes acompanhou o momento em que a ponte foi interditada - Foto César Ferreira (Arquivo)

Juntamente com Pascoutto, Frederico Paes acompanhou o momento em que a ponte foi interditada Foto César Ferreira (Arquivo)

Publicado 14/07/2026 19:58 | Atualizado 14/07/2026 20:13

Campos - “O governo do estado deu um importante passo para a recuperação da Ponte Barcellos Martins”. A informação é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ). Frederico Paes, pontuando que a Secretaria de Estado das Cidades publicou a contratação emergencial de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo e execução das obras de reforço estrutural da ponte que liga a área central de Campos a bairros do subdistrito de Guarus.

Desde 28 de fevereiro deste ano a Barcellos Martins (popularmente conhecida como "Ponte de Ferro") está interditada, com o recalque de um dos pilares do vão central comprometido, provocado pelo aumento do nível do Rio Paraíba do Sul, que havia ultrapassado de 9,45 metros. A partir de então, equipes técnicas dos governos municipal e estadual realizam estudos e vistorias para a recuperação da estrutura danificada.

À época era vice e esteve no local, acompanhado no Secretário de Defesa Civil do município, coronel Alcemir Pascoutto e técnicos avaliando o quadro. O então prefeito, Wladimir Garotinho, iniciou articulações junto ao governo estadual, que se comprometeu a cuidar da demanda e definiu um cronograma de levantamentos para as providências.

Frederico lembra que o diálogo com a Secretaria de Estado das Cidades e a Subsecretaria de Administração e Finanças foi mantido: “No primeiro dia da interdição, estive no local com a nossa equipe, acompanhando de perto a situação e buscando, em diálogo permanente, uma solução para a nossa cidade junto ao governo estadual”, confirma.

Todo o processo de vistoria até a decisão pela interdição da Barcellos Martins , visando à segurança da população que utilizava a ponte para a travessia foi acompanhado pelo agora prefeito. Ele lembra que, dias depois da interdição, uma vistoria técnica foi realizada em conjunto para definir a estratégia das ações de recuperação.

PRAZO PREVISTO - Com o bloqueio da ponte - principal travessia de pedestres, ciclistas e motociclistas da região de Guarus para bairros centrais - os usuários têm utilizado rotas alternativas emergenciais, providenciadas pelo governo municipal, como as pontes Saturnino de Brito (da Lapa), Alair Ferreira e General Dutra. A Leonel Brizola (Rosinha) ficou fora, porque não é indicada para pedestres e ciclistas.

O procedimento para a escolha final e homologação da empresa, promovido pela Secretaria das Cidades, será eletrônico; está previsto para 22 de julho, entre 10h e 15h. A dispensa de licitação em caráter emergencial tem valor estimado em R$ 4.009.283,43 e à empreiteira contratada caberá a elaboração do projeto executivo e a execução direta das obras físicas de reforço estrutural.

De acordo com os termos do contrato, o trabalho será focado em toda área afetada pelo recalque e rachadura na base de um dos pilares do vão central e, baseado na alta complexidade das intervenções e à antiguidade histórica da ponte permanecerá intransitável por até dois anos a partir do início das obras.