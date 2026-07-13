A equipe está disponível na sede do Fundecam, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, para orientar empresários - Foto Divulgação

A equipe está disponível na sede do Fundecam, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, para orientar empresários Foto Divulgação

Publicado 13/07/2026 18:45

Campos – Até R$ 50 mil em financiamento, com taxa de juros de 6% ao ano, acrescida de encargos financeiros. Esta é a nova modalidade de crédito disponibilizada pelo Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) para empreendedores de Campos dos Goytacazes (RJ) que pretendem ampliar seus negócios.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13) e vale para micro e pequenas empresas instaladas no município, cujos negócios já estejam em funcionamento e necessitam de recursos para expandir suas atividades, investir em melhorias estruturais ou fortalecer o capital de giro.

O presidente do Fundecam, Orlando Portugal, explica que a linha oferece até R$ 30 mil para capital de giro e até R$ 20 mil para investimento fixo, mediante a apresentação de projeto de aplicação dos recursos. Ele pontua que a iniciativa fortalece o empreendedorismo local e contribui diretamente para a geração de empregos.

Portugal ratifica que a linha empresarial foi criada para apoiar quem já empreende e precisa de condições favoráveis para crescer: “Quando o pequeno empresário consegue investir no seu negócio, amplia sua capacidade de atendimento, fortalece sua empresa e ajuda a movimentar a economia da cidade".

REQUISITOS - Para solicitar o crédito os requisitos básicos necessários são estar com o nome limpo; presentar fiador com renda compatível; documentos pessoais do cliente e do fiador; documentação básica da empresa; e definir a finalidade do crédito, seja para capital de giro ou para investimento.

Quanto à documentação completa e os critérios detalhados para análise, Portugal orienta que podem ser consultados diretamente com a equipe do Fundecam, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira (Avenida José Alves de Azevedo, Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Outras opções sugeridas são o telefone e WhatsApp (22) 98829-4105 e as redes sociais da instituição, entre elas @fundecam.campos. A equipe técnica está disponível para orientar os empresários sobre a documentação necessária, as etapas do processo e as condições de financiamento; além de divulgar novidades e detalhes sobre os microcréditos disponíveis.