O II Festival Internacional de Cinema será realizado de 6 a 11 de agosto, em Campos e São João da Barra - Foto Assessoria

O II Festival Internacional de Cinema será realizado de 6 a 11 de agosto, em Campos e São João da Barra Foto Assessoria

Publicado 17/07/2026 16:49 | Atualizado 17/07/2026 17:59





Realizado através do II Festival Internacional Goitacá de Cinema, em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), o programa oferecerá atividades em Campos dos Goytacazes e São João da Barra, com capacitações em roteiro, direção, técnicas documentais e estratégias de distribuição para festivais.



As vagas são limitadas, grátis e tiveram o número ampliado. Os interessados e podem utilizar a plataforma Sympla para efetuar as inscrições



O programa investe na formação profissional, capacitação e internacionalização de talentos do setor audiovisual brasileiro, que levará mentorias voltadas a realizadores do interior fluminense. Segundo o diretor da Quiprocó Filmes e idealizador do festival, Fernando Sousa, a chamada selecionará até três projetos de curta-metragem em fase de desenvolvimento.



NÍVEL ELEVADO - “Os escolhidos participarão de uma mentoria individual on-line com profissionais do mercado audiovisual e também de uma masterclass presencial durante o festival, dentro do Cine Market Goitacá”, explica Sousa realçando que o evento nasce como uma importante janela de exibição e um espaço de formação e qualificação profissional.



“A parceria com o Projeto Paradiso pretende elevar o nível técnico dos projetos desenvolvidos no interior fluminense, aproximando realizadores locais de profissionais reconhecidos nacionalmente e estimulando novas produções na região", frisa o diretor ressaltando que o festival será realizado entre os dias 6 e 11 de agosto, em Campos e São João da Barra.

Campos - Fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual na região norte do estado do Rio de Janeiro, buscando ampliar o acesso à capacitação direcionada a estudantes, profissionais e interessados na área. Esta é a proposta do Programa de Formação, que tem as inscrições prorrogadas até 29 de julho.Realizado através do II Festival Internacional Goitacá de Cinema, em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), o programa oferecerá atividades em Campos dos Goytacazes e São João da Barra, com capacitações em roteiro, direção, técnicas documentais e estratégias de distribuição para festivais.As vagas são limitadas, grátis e tiveram o número ampliado. Os interessados e podem utilizar a plataforma Sympla para efetuar as inscrições (detalhes e programação AQUI). Uma das novidades é a parceria com o Projeto Paradiso, por meio do programa Paradiso Multiplica, um programa de iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich.O programa investe na formação profissional, capacitação e internacionalização de talentos do setor audiovisual brasileiro, que levará mentorias voltadas a realizadores do interior fluminense. Segundo o diretor da Quiprocó Filmes e idealizador do festival, Fernando Sousa, a chamada selecionará até três projetos de curta-metragem em fase de desenvolvimento.NÍVEL ELEVADO - “Os escolhidos participarão de uma mentoria individual on-line com profissionais do mercado audiovisual e também de uma masterclass presencial durante o festival, dentro do Cine Market Goitacá”, explica Sousa realçando que o evento nasce como uma importante janela de exibição e um espaço de formação e qualificação profissional.“A parceria com o Projeto Paradiso pretende elevar o nível técnico dos projetos desenvolvidos no interior fluminense, aproximando realizadores locais de profissionais reconhecidos nacionalmente e estimulando novas produções na região", frisa o diretor ressaltando que o festival será realizado entre os dias 6 e 11 de agosto, em Campos e São João da Barra.

Nesta segunda edição, o ator campista Tonico Pereira será o grande homenageado. ”O festival chega consolidado após receber 2.202 inscrições de obras provenientes de 107 países, distribuídos pelos cinco continentes, tornando-se uma das principais vitrines do cinema independente no interior do Estado do Rio de Janeiro”, avalia Sousa .





