O II Festival Internacional de Cinema será realizado de 6 a 11 de agosto, em Campos e São João da Barra Foto Assessoria
Realizado através do II Festival Internacional Goitacá de Cinema, em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), o programa oferecerá atividades em Campos dos Goytacazes e São João da Barra, com capacitações em roteiro, direção, técnicas documentais e estratégias de distribuição para festivais.
As vagas são limitadas, grátis e tiveram o número ampliado. Os interessados e podem utilizar a plataforma Sympla para efetuar as inscrições (detalhes e programação AQUI). Uma das novidades é a parceria com o Projeto Paradiso, por meio do programa Paradiso Multiplica, um programa de iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich.
O programa investe na formação profissional, capacitação e internacionalização de talentos do setor audiovisual brasileiro, que levará mentorias voltadas a realizadores do interior fluminense. Segundo o diretor da Quiprocó Filmes e idealizador do festival, Fernando Sousa, a chamada selecionará até três projetos de curta-metragem em fase de desenvolvimento.
NÍVEL ELEVADO - “Os escolhidos participarão de uma mentoria individual on-line com profissionais do mercado audiovisual e também de uma masterclass presencial durante o festival, dentro do Cine Market Goitacá”, explica Sousa realçando que o evento nasce como uma importante janela de exibição e um espaço de formação e qualificação profissional.
“A parceria com o Projeto Paradiso pretende elevar o nível técnico dos projetos desenvolvidos no interior fluminense, aproximando realizadores locais de profissionais reconhecidos nacionalmente e estimulando novas produções na região", frisa o diretor ressaltando que o festival será realizado entre os dias 6 e 11 de agosto, em Campos e São João da Barra.
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