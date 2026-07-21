O caso está sendo investigado pela 146 DP, onde a vítima havia prestado depoimento horas antes de ser morta - Foto PC/Divulgação

O caso está sendo investigado pela 146 DP, onde a vítima havia prestado depoimento horas antes de ser morta Foto PC/Divulgação

Publicado 21/07/2026 17:50

Campos – Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que as apreensões de drogas em Campos dos Goytacazes (RJ) registram queda de 20,4% ao comparar o consolidado anual dos anos mais recentes. Ainda assim, a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região norte do município desafia as autoridades policiais.

Esta conclusão pode ter relação com o assassinato de uma jovem de 18 anos, na noite dessa segunda-feira (20), no distrito de Santo Eduardo. Horas antes, a vítima havia sido liberada da 146 Delegacia de Polícia (DP), onde prestou depoimento. Trata-se de Rackelly Monteiro Siqueira, que residia na Rua Treze de Outubro.

Segundo as investigações, a moça estava dentro de casa, quando dois homens encapuzados chegaram em uma moto, invadiram a casa e dispararam várias vezes. O pai dela teria assistido o crime, mas alega que não deu para identificar os autores, por causa dos rostos de ambos estarem cobertos.

A principal linha de investigação trabalhada é ligação com disputa entre facções criminosas na região. Horas antes de ser morta, a jovem Rackelly havia sido encontrada em uma residência na localidade de Morro do Coco, distrito vizinho a Santo Eduardo, durante uma operação policial, e levado para depor na DP.

No imóvel, os agentes apreenderam armas de fogo e prenderam dois homens (as identidades não foram reveladas), um deles o namorado de Rackelly. No entanto, por não justificativa para mantê-la presa, ela foi liberada e retornou para sua residência, sendo morta mais tarde.

MODUS OPERANDI - Tiroteios ocorridos em Morro do Coco no final da semana estão na linha de investigação, com a polícia suspeitando de que o fato de o namorado da vítima ter mudado de facção recentemente possa ter provocado uma reação de integrantes do grupo rival.

Os agentes da 146ª DP analisam imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da residência na busca da identificação dos autores dos disparos . Segundo autoridades policiais, integrantes de uma facção criminosa estão tentando assumir o controle do tráfico de drogas na região norte do município, o que tem gerado tiroteios constantemente e homicídios.

O modus operandi seria idêntico ao utilizado para a execução de Rackelly, com criminosos encapuzados invadindo a residência atirando. De acordo com a polícia, a facilidade de locomoção em motocicletas permite que o mesmo grupo atue de forma coordenada em Santo Eduardo e Morro do Coco.