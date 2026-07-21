Rogério e Bárbara tinham um filho de sete anos e estavam separados; ela havia apresentado queixa contra ele Foto Rede social
Ex-marido assassina advogada a tiros e se mata em seguida
Crime aconteceu na noite desta terça-feira, em um bairro de Campos; vítima estava dentro do seu carro, um Fiat Palio
Acolhimento há 38 anos a quem sofre com HIV/Aids
Associação Irmãos da Solidariedade é mantida por meio de recursos públicos, doações da sociedade civil e parcerias.
Interior do RJ entre o passado do trem e a reativação
Projeto Estrada de Ferro-118 traz a volta aos trilhos, com licitação prevista para setembro deste ano
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Briga entre facções pode ter provocado execução de jovem
Crime aconteceu no final da noite de segunda-feira, na região norte de Campos; vítima foi uma mulher de 18 anos de idade
Carvoaria fechada em operação está sendo investigada
Ação aconteceu nesse domingo em Campos; Polícia Militar Ambiental apreendeu oito toneladas de carvão em 158 sacos
Pessoas em situação de rua têm atenção especial em Campos
A realidade em nível nacional também é refletida no município, onde a Assistência Social busca amenizar os impactos
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