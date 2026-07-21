Rogério e Bárbara tinham um filho de sete anos e estavam separados; ela havia apresentado queixa contra ele - Foto Rede social

Rogério e Bárbara tinham um filho de sete anos e estavam separados; ela havia apresentado queixa contra ele Foto Rede social

Publicado 21/07/2026 23:22

Campos - A advogada Bárbara Damião Costa, de 41 anos, foi assassinada a tiros no início da noite desta terça-feira (21) dentro de seu veículo, um Fiat Palio, no bairro Parque Novo Jockey, em Campos dos Goytacazes (RJ). O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Rogério Conceição da Costa, encontrado morto logo após o crime.

A polícia investiga a dinâmica dos fatos, coletando perícias técnicas no local do crime e no veículo da vítima. Algumas testemunhas estão sendo ouvidas e ouvir testemunhas para formalizar a conclusão do inquérito como feminicídio seguido de suicídio, já que o corpo suspeito foi localizado pelas equipes policiais em um condomínio cerca de uma hora após o assassinato.

O caso é apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que trata o desfecho como autoextermínio. Já foi levantado que no sábado (18), a vítima havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-marido – com quem tinha um filho de sete anos - por lesão corporal.

A advogada - que atuava na Vara da Infância da Defensoria Pública - também solicitado medidas protetivas. O crime ocorreu próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a motivação ainda está sendo investigada. A Deam é a unidade especializada da Polícia Civil para o registro de ocorrências, acolhimento humanizado e solicitação de Medidas Protetivas de Urgência a mulheres.