Niterói: Fernanda Sixel Neves, Rodrigo Neves e Axel Grael tiveram suas candidaturas homologadas pelo PDT - Divulgação/PDT

Niterói: Fernanda Sixel Neves, Rodrigo Neves e Axel Grael tiveram suas candidaturas homologadas pelo PDTDivulgação/PDT

Publicado 28/07/2026 07:08

Niter´´oi - O prefeito de Niterói e secretário nacional de Organização do PDT, Rodrigo Neves , participou na noite desta segunda-feira (27) da convenção do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que consolidou a frente ampla de apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao Governo do Estado do Rio. O movimento reúne diferentes legendas em torno de um projeto de governabilidade e desenvolvimento para o estado.

Rodrigo esteve acompanhado da primeira-dama de Niterói, Fernanda Neves, que teve seu nome aprovado como candidata a deputada estadual pela sigla, durante a convenção. O ex-prefeito de Niterói, Axel Grael, também teve seu nome aprovado para disputar uma vaga para a câmara federal pelo PDT, assim como o deputado estadual Vitor Júnior, que teve o nome aprovado pelo partido e vai concorrer a deputado federal.

O encontro reuniu ainda o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; a deputada federal Benedita da Silva (PT); a deputada estadual Martha Rocha (PDT); o prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD); e o ex-deputado federal Miro Teixeira, entre outras lideranças.

Recém-eleito para a Executiva Nacional do PDT, Rodrigo amplia agora seu espaço na articulação política da legenda. A presença na construção da aliança em torno de Paes reforça o papel do prefeito de Niterói na frente que vai moldar o cenário eleitoral fluminense.