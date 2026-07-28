Niterói: Fernanda Sixel Neves, Rodrigo Neves e Axel Grael tiveram suas candidaturas homologadas pelo PDTDivulgação/PDT
Rodrigo Neves reforça articulação política em frente por Eduardo Paes
Prefeito de Niterói amplia seu espaço na articulação política da legenda
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Museu do Ingá recebe a exposição A Paisagem que Somos
Mostra é assinada pelo artista uruguaio Andrés Boero Madrid e reúne fotografias e gravuras que investigam as relações entre corpo, memória e território
Presidente Lula participa de encontro que reúne comunidade científica na UFF
Presença de Lula reforça o esforço do governo federal em recolocar a ciência e a inovação no centro das políticas públicas
Ato público contra o feminicídio marca primeiro dia da reunião anual da SBPC
Mobilização reuniu autoridades, pesquisadores e representantes de instituições e reforçou o compromisso da ciência com a promoção da equidade de gênero e com o enfrentamento à violência contra as mulheres
Autonomia e tempo da infância em destaque
Proposta construtivista da escola respeita o tempo da infância, valoriza sua autonomia e reconhece cada criança como protagonista
Restaurante Siri lança rodízio com petiscos, pizzas e pratos principais em Niterói
Cardápio também inclui pizzas gourmet de diversos sabores
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