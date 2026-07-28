Niterói: resultados e comunicados oficiais do processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Município - Divulgação/Ascom

Niterói: resultados e comunicados oficiais do processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do MunicípioDivulgação/Ascom

Publicado 28/07/2026 07:16





As inscrições aconteceram em quatro polos distribuídos pelo município: Caminho Niemeyer, Horto do Fonseca, Jardim Escola de Piratininga e a sede da Firjan SENAI de Niterói, localizada no Barreto, garantindo maior acesso aos candidatos.



Nesta edição, o Niterói Jovem EcoSocial oferecerá 1.000 vagas para jovens de 16 a 24 anos. Durante 18 meses, os participantes selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 820, além de auxílio-transporte e alimentação, enquanto participam de atividades de formação cidadã, educação ambiental e qualificação profissional. “Estou muito feliz com os mais de dois mil jovens que se inscreveram para o Niterói Jovem EcoSocial e que apostam neste Programa para iniciar sua qualificação profissional, mudar sua perspectiva de futuro e combater a violência”, observa o secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro. Niterói - A Prefeitura de Niterói , por meio da Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas), realizou nesta segunda-feira (27) a etapa de inscrições presenciais da quarta edição do Niterói Jovem EcoSocial. Ao longo do dia, mais de 2 mil jovens de 20 territórios da cidade compareceram aos quatro polos de atendimento para entregar a documentação exigida no edital e confirmar a participação no processo seletivo.As inscrições aconteceram em quatro polos distribuídos pelo município: Caminho Niemeyer, Horto do Fonseca, Jardim Escola de Piratininga e a sede da Firjan SENAI de Niterói, localizada no Barreto, garantindo maior acesso aos candidatos.Nesta edição, o Niterói Jovem EcoSocial oferecerá 1.000 vagas para jovens de 16 a 24 anos. Durante 18 meses, os participantes selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 820, além de auxílio-transporte e alimentação, enquanto participam de atividades de formação cidadã, educação ambiental e qualificação profissional. “Estou muito feliz com os mais de dois mil jovens que se inscreveram para o Niterói Jovem EcoSocial e que apostam neste Programa para iniciar sua qualificação profissional, mudar sua perspectiva de futuro e combater a violência”, observa o secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro.

O Niterói Jovem EcoSocial oferece qualificação profissional, educação ambiental e desenvolvimento humano, fortalecendo o protagonismo dos jovens em seus territórios. Concluída a etapa de inscrições presenciais, o processo seletivo segue agora para a análise da documentação entregue pelos candidatos, que será realizada entre os dias 28 e 30 de julho. O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de julho. Após o período previsto em edital para os recursos, o resultado final será publicado em 12 de agosto, e a aula inaugural da nova turma, prevista para acontecer no dia 17 de agosto. Todos os resultados e comunicados oficiais do processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura de Niterói e no site da Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas).



O Niterói Jovem EcoSocial integra o Pacto Niterói Contra a Violência e é desenvolvido pela Prefeitura de Niterói em parceria com o Senac RJ e a Firjan SENAI, promovendo qualificação profissional, educação ambiental e fortalecimento da cidadania para a juventude niteroiense.