Niterói: Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação estará hoje no SBPCReprodução/Internet
Às 08h, a ministra visitou a Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, no bairro Santa Bárbara, e a Plataforma Urbana Digital, localizada na mesma região. A agenda teve como objetivo acompanhar iniciativas de formação tecnológica e acesso à ciência voltadas a estudantes da rede pública.
Na sequência, no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), a titular do MCTI participa, às 10h, da cerimônia e conferência dos agraciados do 46° Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, concedido pelo CNPq. Às 11h30, a ministra profere a conferência oficial na programação científica da SBPC. No período da tarde, visita os estandes e espaços da ExpoT&C.
Serviço
Ministra Luciana Santos em agenda em Niterói (RJ)
Data: Terça-feira, 28 de julho de 2026
10h00 às 11h30: Cerimônia e Conferência do 46° Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica (CNPq/SBPC)
Local: Bloco B – Auditório Macunaíma – Campus Gragoatá / UFF
11h30 às 13h00: Conferência da Ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação
Local: Reserva Cultural – Sala Nelson Pereira dos Santos – Campus Gragoatá / UFF
14h30: Visita técnica aos estandes da ExpoT&C
Local: Tenda da ExpoT&C – Campus Gragoatá / UFF
Programação completa da 78ª SBPC: https://reunioes2.sbpcnet.org.br/programacao
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