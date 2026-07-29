Niterói: segundo o 12º BPM, a ocorrência começou por volta das 3h30, quando policiais militares foram acionados pela central de monitoramento Reprodução/Policia Militar
Três homens são presos por furto em antigo prédio da Telemar, em Niterói
Suspeitos foram flagrados pela Polícia Militar deixando o imóvel com fios, ferragens e ferramentas utilizadas na ação criminosa
Rajadas de vento de até 105 km/h deixam rastro de destruição e colocam Niterói em estágio de alerta
A violência das rajadas provocou incidentes impressionantes em pontos estratégicos do município
Niterói promove roda de conversa sobre enfrentamento ao feminicídio na Ilha da Conceição
Encontro gratuito busca fortalecer a rede de apoio entre mulheres e promover acolhimento, escuta e informação
Mercado de wellness impulsiona abertura de novos espaços de saúde, beleza e bem-estar
Conceito engloba práticas voltadas à saúde preventiva, relaxamento, equilíbrio emocional e qualidade de vida
Arraiá da Harmonya leva música, gastronomia e diversão para toda a família em Piratininga
Evento gratuito acontece de sexta a domingo, na Praça Luiz Gomes da Silva, com shows, forró, sertanejo e atrações para todas as idades
Encontro Internacional de Contadores de Histórias acontece em agosto
Centro Cultural Cauby Peixoto e Centro Ecocultural Sueli Pontes recebem programação dos encontros gratuitos, que vão reunir narradores, pesquisadores e convidados em apresentações e rodas de conversa que valorizam a oralidade como expressão artística contemporânea
Escolas municipais de Niterói passam por obras durante o recesso
Ao todo, 16 unidades recebem melhorias para garantir mais segurança, conforto e acessibilidade no retorno às aulas
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