Niterói: segundo o 12º BPM, a ocorrência começou por volta das 3h30, quando policiais militares foram acionados pela central de monitoramento - Reprodução/Policia Militar

Niterói: segundo o 12º BPM, a ocorrência começou por volta das 3h30, quando policiais militares foram acionados pela central de monitoramento Reprodução/Policia Militar

Publicado 29/07/2026 10:28

Niterói - Três homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (28), suspeitos de furtar materiais do antigo prédio da Telemar, localizado na Rua São Januário, no bairro Fonseca, em Niterói.

Segundo o 12º BPM, a ocorrência começou por volta das 3h30, quando policiais militares foram acionados pela central de monitoramento para verificar uma denúncia de tentativa de furto de um veículo Fiat Cronos na região da Várzea. Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram que os suspeitos já haviam deixado o local.

Com base nas características repassadas pelo denunciante, as equipes intensificaram o patrulhamento nas imediações e localizaram três homens no momento em que deixavam o antigo prédio da Telemar. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o grupo fios, ferragens e outros materiais recicláveis, além de ferramentas comumente utilizadas na prática de furtos. Todo o material foi apreendido. Os suspeitos, de 30, 34 e 46 anos, foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca) , onde a ocorrência foi registrada e o caso apresentado à autoridade policial.

De acordo com a Polícia Militar, um dos detidos possui seis anotações criminais, sendo cinco por furto. Outro tem antecedentes por furto, tráfico de drogas e roubo, enquanto o terceiro acumula seis registros, quatro deles também por furto. A ocorrência foi registrada como furto a estabelecimento comercial. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem dos materiais apreendidos e verificar a possível participação dos suspeitos em outros furtos registrados na região.

A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes sociais, sem sucesso, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações