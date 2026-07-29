Niterói: Conferência apresentou iniciativas que aproximam conhecimento científico e gestão municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: Conferência apresentou iniciativas que aproximam conhecimento científico e gestão municipalDivulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 00:23





"A gestão pública precisa compreender o papel da ciência. Não é possível alcançar bons resultados sem indicadores e evidências. Ao mesmo tempo, a universidade precisa sair dos seus muros e dialogar com a sociedade para contribuir com a transformação da realidade", afirmou Rodrigo Neves.



O prefeito lembrou que a parceria entre a Prefeitura e a UFF foi determinante durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, a criação do Comitê Científico para Enfrentamento da Covid-19, com participação de pesquisadores da universidade e de outras instituições de pesquisa, contribuiu para orientar as decisões da administração municipal, tornando Niterói referência no enfrentamento da crise sanitária.



Outro exemplo apresentado foi o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), desenvolvido em parceria com a UFF para aproximar pesquisadores da administração pública. A iniciativa utiliza estudos, indicadores e pesquisas para subsidiar o planejamento estratégico do município e o desenvolvimento de políticas públicas em diferentes áreas.



"O prefeito Rodrigo compreende a ciência e a tecnologia como instrumentos indispensáveis de gestão. Nossa parceria foi marcada por investimentos estratégicos e pela criação de um sistema de editais com comitês independentes. Dessa forma, a Prefeitura não apenas apoiou projetos de pesquisa, mas estruturou uma carteira de iniciativas baseada em planejamento e voltada para as demandas reais do município", destacou o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega.



O reitor destacou ainda iniciativas construídas a partir da cooperação entre a universidade e o município, como a recuperação do Cinema Icaraí e a revitalização do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS). Segundo Antonio Claudio, os projetos representam exemplos de preservação do patrimônio público, fortalecimento da economia criativa e aproximação entre conhecimento acadêmico e desenvolvimento da cidade.



Ciência e gestão Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, participaram, nesta terça-feira (28), da conferência "Cooperação Prefeitura de Niterói e UFF como modelo de ciência nas políticas públicas", realizada durante a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) . O encontro destacou a parceria entre o município e a universidade como referência na formulação de políticas públicas baseadas em ciência, inovação e evidências."A gestão pública precisa compreender o papel da ciência. Não é possível alcançar bons resultados sem indicadores e evidências. Ao mesmo tempo, a universidade precisa sair dos seus muros e dialogar com a sociedade para contribuir com a transformação da realidade", afirmou Rodrigo Neves.O prefeito lembrou que a parceria entre a Prefeitura e a UFF foi determinante durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, a criação do Comitê Científico para Enfrentamento da Covid-19, com participação de pesquisadores da universidade e de outras instituições de pesquisa, contribuiu para orientar as decisões da administração municipal, tornando Niterói referência no enfrentamento da crise sanitária.Outro exemplo apresentado foi o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), desenvolvido em parceria com a UFF para aproximar pesquisadores da administração pública. A iniciativa utiliza estudos, indicadores e pesquisas para subsidiar o planejamento estratégico do município e o desenvolvimento de políticas públicas em diferentes áreas."O prefeito Rodrigo compreende a ciência e a tecnologia como instrumentos indispensáveis de gestão. Nossa parceria foi marcada por investimentos estratégicos e pela criação de um sistema de editais com comitês independentes. Dessa forma, a Prefeitura não apenas apoiou projetos de pesquisa, mas estruturou uma carteira de iniciativas baseada em planejamento e voltada para as demandas reais do município", destacou o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega.O reitor destacou ainda iniciativas construídas a partir da cooperação entre a universidade e o município, como a recuperação do Cinema Icaraí e a revitalização do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS). Segundo Antonio Claudio, os projetos representam exemplos de preservação do patrimônio público, fortalecimento da economia criativa e aproximação entre conhecimento acadêmico e desenvolvimento da cidade.

A presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, ressaltou a importância da aproximação entre instituições científicas e gestores públicos para a construção de políticas mais eficientes. "Quando você tem lideranças abertas a trazer a universidade, abrir as portas, estabelecer o diálogo com pesquisadores, laboratórios e alunos, e a gestão pública encontra o conhecimento e as fundamentações que vêm da ciência, a gente tem respostas e consegue também estabelecer prioridades e fazer escolhas", analisou Francilene Procópio Garcia.

A conferência integrou a programação da 78ª Reunião Anual da SBPC, realizada em Niterói, que reúne pesquisadores, estudantes, gestores públicos e representantes de instituições científicas de todo o país para debater os desafios da ciência, da inovação e do desenvolvimento nacional. Na sequência, Rodrigo Neves se reuniu com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, e acompanhou a conferência ministrada por ela, que contou com a participação da presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia.



