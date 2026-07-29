Niterói: Conferência apresentou iniciativas que aproximam conhecimento científico e gestão municipalDivulgação/Ascom
"A gestão pública precisa compreender o papel da ciência. Não é possível alcançar bons resultados sem indicadores e evidências. Ao mesmo tempo, a universidade precisa sair dos seus muros e dialogar com a sociedade para contribuir com a transformação da realidade", afirmou Rodrigo Neves.
O prefeito lembrou que a parceria entre a Prefeitura e a UFF foi determinante durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, a criação do Comitê Científico para Enfrentamento da Covid-19, com participação de pesquisadores da universidade e de outras instituições de pesquisa, contribuiu para orientar as decisões da administração municipal, tornando Niterói referência no enfrentamento da crise sanitária.
Outro exemplo apresentado foi o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), desenvolvido em parceria com a UFF para aproximar pesquisadores da administração pública. A iniciativa utiliza estudos, indicadores e pesquisas para subsidiar o planejamento estratégico do município e o desenvolvimento de políticas públicas em diferentes áreas.
"O prefeito Rodrigo compreende a ciência e a tecnologia como instrumentos indispensáveis de gestão. Nossa parceria foi marcada por investimentos estratégicos e pela criação de um sistema de editais com comitês independentes. Dessa forma, a Prefeitura não apenas apoiou projetos de pesquisa, mas estruturou uma carteira de iniciativas baseada em planejamento e voltada para as demandas reais do município", destacou o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega.
O reitor destacou ainda iniciativas construídas a partir da cooperação entre a universidade e o município, como a recuperação do Cinema Icaraí e a revitalização do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS). Segundo Antonio Claudio, os projetos representam exemplos de preservação do patrimônio público, fortalecimento da economia criativa e aproximação entre conhecimento acadêmico e desenvolvimento da cidade.
Ciência e gestão
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