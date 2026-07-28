Niterói: Região Oceânica vai ganhar pista de skate em Piratininga - Reprodução/Internet

Niterói: Região Oceânica vai ganhar pista de skate em PiratiningaReprodução/Internet

Publicado 28/07/2026 10:11

Niterói - A cidade de Niterói está prestes a ganhar um novo espaço esportivo. Foi oficializada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) a homologação da licitação para a construção da pista de skate do Camboatá, localizada em Piratininga, na Região Oceânica

O projeto, que terá investimento de R$ 1,58 milhão, será executado pelo Consórcio Pista de Skate Camboatá 2026, formado pelas empresas Moreno Perlingeiro Engenharia Ltda. e Multicon Construções e Serviços Ltda. A proposta vencedora apresentou valor cerca de 4,7% abaixo do orçamento inicial da prefeitura, que era de R$ 1,66 milhão.

Segundo o ato publicado no Diário Oficial, a empresa contratada terá prazo de seis meses para concluir a obra, contados a partir da emissão da ordem de serviço. Além da homologação, já foram autorizadas a despesa e a nota de empenho, etapas que garantem a formalização do contrato e permitem o início dos trabalhos.

A pista de skate integra o conjunto de investimentos voltados para ampliar a infraestrutura urbana e incentivar a prática esportiva na Região Oceânica, oferecendo aos moradores um novo espaço de lazer e convivência.