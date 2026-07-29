Niterói: agenda destacou iniciativas da Prefeitura - Divulgação/Ascom

Niterói: agenda destacou iniciativas da Prefeitura Divulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 00:29

Niterói - A secretária nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Germana Coriolano, visitou nesta terça-feira (28) a Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, em Santa Bárbara, para conhecer os laboratórios Maker, de Ciências e de Inovação do programa Mais Ciência na Escola, que já estão em funcionamento na unidade. A agenda também apresentou iniciativas da Rede Municipal voltadas ao fortalecimento da educação científica e da inovação, além dos investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói em parceria com o MCTI. O secretário municipal de Educação, Bira Marques , acompanhou a visita.

Na unidade, Germana Coriolano acompanhou atividades desenvolvidas pelos estudantes nos laboratórios, conversou com professores e demais profissionais da educação e conheceu iniciativas da Rede Municipal voltadas ao fortalecimento da ciência na educação básica. A visita também apresentou os investimentos realizados pela Prefeitura para ampliar o acesso dos alunos a experiências inovadoras de aprendizagem dentro e fora da sala de aula.

"É uma honra acompanhar o andamento do projeto e ver como o investimento em ciência e tecnologia fortalece a educação, com professores desenvolvendo práticas criativas que despertam o interesse dos estudantes. São essas crianças e jovens que vão construir o futuro do nosso país", afirmou a secretária nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Germana Coriolano.

Investimento em ciência - A Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker é uma das 12 unidades da Rede Municipal contempladas pelo programa Mais Ciência na Escola, fruto da parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A iniciativa prevê a implantação de laboratórios Maker, de Ciências e Inovação em todas as unidades de Fundamental II até o fim do ano, fortalecendo a educação científica, o letramento digital e a cultura maker entre os estudantes.

"Receber a secretária nacional de Ciência e Tecnologia em Niterói é uma grande honra e também um reconhecimento ao trabalho que nossa Rede vem desenvolvendo. Acreditamos que investir em ciência, tecnologia e inovação é ampliar horizontes e criar novas oportunidades para nossas crianças e jovens. O programa Mais Ciência na Escola fortalece esse compromisso ao levar laboratórios, formação e novas possibilidades de aprendizagem para nossos estudantes. Estamos construindo uma educação pública que desperta a curiosidade, incentiva a pesquisa e prepara nossos alunos para os desafios do presente e do futuro", destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Os novos laboratórios, voltados à experimentação científica, à cultura maker e ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares, estão sendo estruturados a partir de experiências já consolidadas na Rede Municipal, especialmente as desenvolvidas nos clubes Maker, Linguagens e Inovação do Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, referência em práticas inovadoras de ensino. A iniciativa também prevê formação continuada para professores, desenvolvimento de atividades pedagógicas e concessão de bolsas para docentes e estudantes, fortalecendo a integração entre as escolas e instituições científicas e tecnológicas.

Após a visita à escola, Germana Coriolano esteve na Plataforma Urbana Digital (PUD) de Santa Bárbara, inaugurada no fim do ano passado. O equipamento oferece espaços destinados à formação profissional, estudos, convivência e inclusão digital, com salas de capacitação, ambientes climatizados, acessibilidade, elevador e infraestrutura sustentável com placas solares. A PUD integra a estratégia do município de ampliar oportunidades de qualificação, acesso à tecnologia e desenvolvimento social para a população.