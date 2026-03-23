Prisões foram realizadas por agentes da 78ª DP (Fonseca) - Reprodução / Google Maps

Prisões foram realizadas por agentes da 78ª DP (Fonseca)Reprodução / Google Maps

Publicado 23/03/2026 07:35

Rio - A Polícia Civil prendeu sete pessoas em flagrante por assaltar, agredir e tentar estuprar um casal, em Niterói, na Região Metropolitana. Cinco dos detidos tinham antecedentes criminais e um usava tornozeleira eletrônica.

Segundo o apurado pela 78ª DP (Fonseca), na madrugada da última sexta-feira (20), as vítimas estavam em um bar na comunidade do Sabão, na região central do município, quando foram abordadas por dois homens, que começaram a falar sobre drogas.

Ao deixar o estabelecimento, o casal passou a ser seguido e, na Avenida Jansen de Melo, foi coagido a entrar em uma casa abandonada. No local, as vítimas foram impedidas de sair e agredidas por diversos integrantes do grupo. Enquanto as agressões ocorriam, seus pertences, como celulares e cartões, eram roubados.

Ainda de acordo com a Civil, os criminosos ameaçaram o casal e realizaram transferências bancárias. Durante a ação, uma das vítimas também foi alvo de tentativa de violência sexual. O casal conseguiu escapar improvisando uma corda com cobertores e descendo pela janela do segundo andar do imóvel.

Após a fuga, buscaram ajuda e denunciaram o crime na 78ª DP. Os agentes se deslocaram até o local onde ocorreu o crime e encontraram os autores na região, horas após os delitos. Na ação, foram apreendidos objetos utilizados, como uma faca e materiais que auxiliaram na fuga das vítimas.



O casal reconheceu formalmente todos os criminosos na delegacia. Seis homens e uma mulher responderão por roubo qualificado e tentativa de estupro.