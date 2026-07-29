Niterói: o homem conduzia uma Land Rover Velar branca quando se envolveu em um desentendimento com outros motoristasDivulgação/Ascom
Motorista é preso com arma após discussão de trânsito em Niterói
Suspeito foi detido pela Polícia Civil na Região de Pendotiba após denúncia de ameaças durante um desentendimento no trânsito
Rajadas de vento de até 105 km/h deixam rastro de destruição e colocam Niterói em estágio de alerta
A violência das rajadas provocou incidentes impressionantes em pontos estratégicos do município
Niterói promove roda de conversa sobre enfrentamento ao feminicídio na Ilha da Conceição
Encontro gratuito busca fortalecer a rede de apoio entre mulheres e promover acolhimento, escuta e informação
Mercado de wellness impulsiona abertura de novos espaços de saúde, beleza e bem-estar
Conceito engloba práticas voltadas à saúde preventiva, relaxamento, equilíbrio emocional e qualidade de vida
Arraiá da Harmonya leva música, gastronomia e diversão para toda a família em Piratininga
Evento gratuito acontece de sexta a domingo, na Praça Luiz Gomes da Silva, com shows, forró, sertanejo e atrações para todas as idades
Encontro Internacional de Contadores de Histórias acontece em agosto
Centro Cultural Cauby Peixoto e Centro Ecocultural Sueli Pontes recebem programação dos encontros gratuitos, que vão reunir narradores, pesquisadores e convidados em apresentações e rodas de conversa que valorizam a oralidade como expressão artística contemporânea
Escolas municipais de Niterói passam por obras durante o recesso
Ao todo, 16 unidades recebem melhorias para garantir mais segurança, conforto e acessibilidade no retorno às aulas
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