Niterói: o homem conduzia uma Land Rover Velar branca quando se envolveu em um desentendimento com outros motoristas - Divulgação/Ascom

Niterói: o homem conduzia uma Land Rover Velar branca quando se envolveu em um desentendimento com outros motoristasDivulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 10:56

Niterói - Um motorista foi preso na tarde desta terça-feira (28), em Niterói, após ser denunciado por supostamente ameaçar outras pessoas com uma arma de fogo durante uma discussão de trânsito. A prisão foi realizada por policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro), na Estrada Caetano Monteiro, na Região de Pendotiba.

De acordo com a Polícia Civil, o homem conduzia uma Land Rover Velar branca quando se envolveu em um desentendimento com outros motoristas. Testemunhas relataram que ele teria exibido uma pistola para intimidar as vítimas durante a discussão.

Após receber a denúncia, equipes da 75ª DP iniciaram buscas e localizaram o veículo. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola calibre .380 carregada com munições no interior do automóvel.

Segundo a polícia, o motorista não possuía autorização legal para portar a arma de fogo e foi preso em flagrante. A pistola foi apreendida e encaminhada para a delegacia. A abordagem foi registrada por moradores da região e as imagens passaram a circular nas redes sociais. O suspeito foi levado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil continuará investigando as circunstâncias do caso, incluindo as denúncias de ameaça feitas pelas vítimas durante a discussão no trânsito.

A reportagem buscou contato com a defesa do citado, pelas redes sociais, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece sempre aberto para manifestações.