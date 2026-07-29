Niterói: dois homens foram encaminhados para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada - Divulgação/ PMERJ

Niterói: dois homens foram encaminhados para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada Divulgação/ PMERJ

Publicado 29/07/2026 11:01 | Atualizado 29/07/2026 11:02

Niterói - Policiais militares do 12º BPM prenderam dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (28), durante uma operação no Morro do Mic, na Ilha da Conceição, em Niterói.

Segundo a Polícia Militar, equipes do PATAMO da 1ª e da 2ª Companhia realizavam patrulhamento na comunidade quando fizeram uma incursão na região e conseguiram deter os suspeitos, de 21 e 23 anos.

Durante a ação, os policiais apreenderam 130 trouxinhas de maconha, 63 porções de cocaína — sendo 27 pinos e 36 papelotes — e 48 pedras de crack. Os dois homens foram encaminhados para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos cabíveis ficaram a cargo da autoridade policial.

A Polícia Militar informou que não houve confronto nem registro de feridos durante a operação. A reportagem tentou contato com a defesa dos suspeitos por meio de buscas na internet e nas redes sociais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.