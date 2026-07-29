Niterói: dois homens foram encaminhados para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada Divulgação/ PMERJ
Dois suspeitos são presos com drogas durante operação da PM no Morro do Mic, em Niterói
Ação do 12º BPM apreendeu maconha, cocaína e crack durante patrulhamento na comunidade da Ilha da Conceição
Dois suspeitos são presos com drogas durante operação da PM no Morro do Mic, em Niterói
Ação do 12º BPM apreendeu maconha, cocaína e crack durante patrulhamento na comunidade da Ilha da Conceição
Motorista é preso com arma após discussão de trânsito em Niterói
Suspeito foi detido pela Polícia Civil na Região de Pendotiba após denúncia de ameaças durante um desentendimento no trânsito
Suspeito é preso com arma e drogas durante patrulhamento em comunidade de Niterói
Ação da Polícia Militar na comunidade do Jacaré, em Piratininga, também resultou na apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores e outros materiais ligados ao tráfico
Três homens são presos por furto em antigo prédio da Telemar, em Niterói
Suspeitos foram flagrados pela Polícia Militar deixando o imóvel com fios, ferragens e ferramentas utilizadas na ação criminosa
Secretária nacional do MCTI visita laboratório na PUD de Santa Bárbara
Agenda destacou iniciativas da Prefeitura de Niterói para ampliar o acesso à ciência, à tecnologia, à inovação e à inclusão digital
Rodrigo Neves destaca parceria com a UFF e importância da ciência durante a SBPC
Conferência apresentou iniciativas que aproximam conhecimento científico e gestão municipal, como o Comitê Científico da Covid-19 e o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA)
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