São Gonçalo: obras de infraestrutura seguem avançando nos bairros Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das Acácias - Reprodução/Internet

São Gonçalo: obras de infraestrutura seguem avançando nos bairros Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das AcáciasReprodução/Internet

Publicado 29/07/2026 11:32 | Atualizado 29/07/2026 11:33





A implantação do sistema de drenagem de águas pluviais tem como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamentos. Na última segunda-feira (27), as equipes atuavam na Estrada das Palmeiras, em Itaúna, e em trechos da Avenida Trindade, no bairro Luiz Caçador.



Além da drenagem, todas as vias receberão pavimentação, novas calçadas, piso podotátil e sinalização horizontal e vertical. Ao todo, mais de 15,6 quilômetros de ruas serão revitalizados, beneficiando cerca de 10 mil moradores com melhorias na mobilidade, acessibilidade e segurança viária.



O investimento nas intervenções é de R$ 63 milhões, com prazo de execução de 24 meses. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), responsável também pela captação dos recursos.



Santa Izabel também recebe obras de infraestrutura

Niterói - As obras de infraestrutura seguem avançando nos bairros Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das Acácias, em São Gonçalo . Das 66 ruas contempladas pelo projeto, 60 já tiveram a etapa de drenagem concluída, o equivalente a cerca de 91% do total.A implantação do sistema de drenagem de águas pluviais tem como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamentos. Na última segunda-feira (27), as equipes atuavam na Estrada das Palmeiras, em Itaúna, e em trechos da Avenida Trindade, no bairro Luiz Caçador.Além da drenagem, todas as vias receberão pavimentação, novas calçadas, piso podotátil e sinalização horizontal e vertical. Ao todo, mais de 15,6 quilômetros de ruas serão revitalizados, beneficiando cerca de 10 mil moradores com melhorias na mobilidade, acessibilidade e segurança viária.O investimento nas intervenções é de R$ 63 milhões, com prazo de execução de 24 meses. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), responsável também pela captação dos recursos.

Outro importante conjunto de intervenções está em andamento no bairro Santa Izabel, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades.



O projeto contempla mais de 140 ruas, totalizando cerca de 42 quilômetros de vias, com serviços de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e implantação de meios-fios. O investimento supera R$ 174 milhões e a previsão é de que as obras sejam concluídas em até 18 meses.



Até o momento, os trabalhos atingiram 33% de execução. Segundo a Prefeitura, 84 ruas já tiveram a drenagem concluída, 32 receberam meios-fios e calçadas, e 20 vias foram asfaltadas.



Moradores da região afirmam que as intervenções representam uma mudança aguardada há anos. A cuidadora de idosos Luciane dos Santos, moradora da Estrada do Sapê, relata que, antes das obras, motoristas de aplicativos evitavam entrar no bairro e o transporte público era prejudicado em dias de chuva.



A aposentada Jacira Muniz, que nasceu em Santa Izabel, também destaca a importância das melhorias. Segundo ela, a comunidade conviveu por muitos anos com promessas de infraestrutura e agora acompanha uma transformação nas condições das vias.



Com o avanço da drenagem, a expectativa é que as próximas etapas, como pavimentação, construção de calçadas acessíveis e implantação da sinalização, garantam melhores condições de circulação para moradores, motoristas e usuários do transporte público, especialmente durante os períodos de chuva.

