São Gonçalo: obras de infraestrutura seguem avançando nos bairros Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das AcáciasReprodução/Internet

Mais artigos de Leonardo Soares
Leonardo Soares
Niterói - As obras de infraestrutura seguem avançando nos bairros Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das Acácias, em São Gonçalo. Das 66 ruas contempladas pelo projeto, 60 já tiveram a etapa de drenagem concluída, o equivalente a cerca de 91% do total.

A implantação do sistema de drenagem de águas pluviais tem como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamentos. Na última segunda-feira (27), as equipes atuavam na Estrada das Palmeiras, em Itaúna, e em trechos da Avenida Trindade, no bairro Luiz Caçador.

Além da drenagem, todas as vias receberão pavimentação, novas calçadas, piso podotátil e sinalização horizontal e vertical. Ao todo, mais de 15,6 quilômetros de ruas serão revitalizados, beneficiando cerca de 10 mil moradores com melhorias na mobilidade, acessibilidade e segurança viária.

O investimento nas intervenções é de R$ 63 milhões, com prazo de execução de 24 meses. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), responsável também pela captação dos recursos.

Santa Izabel também recebe obras de infraestrutura
Outro importante conjunto de intervenções está em andamento no bairro Santa Izabel, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades.

O projeto contempla mais de 140 ruas, totalizando cerca de 42 quilômetros de vias, com serviços de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e implantação de meios-fios. O investimento supera R$ 174 milhões e a previsão é de que as obras sejam concluídas em até 18 meses.

Até o momento, os trabalhos atingiram 33% de execução. Segundo a Prefeitura, 84 ruas já tiveram a drenagem concluída, 32 receberam meios-fios e calçadas, e 20 vias foram asfaltadas.

Moradores da região afirmam que as intervenções representam uma mudança aguardada há anos. A cuidadora de idosos Luciane dos Santos, moradora da Estrada do Sapê, relata que, antes das obras, motoristas de aplicativos evitavam entrar no bairro e o transporte público era prejudicado em dias de chuva.

A aposentada Jacira Muniz, que nasceu em Santa Izabel, também destaca a importância das melhorias. Segundo ela, a comunidade conviveu por muitos anos com promessas de infraestrutura e agora acompanha uma transformação nas condições das vias.

Com o avanço da drenagem, a expectativa é que as próximas etapas, como pavimentação, construção de calçadas acessíveis e implantação da sinalização, garantam melhores condições de circulação para moradores, motoristas e usuários do transporte público, especialmente durante os períodos de chuva.