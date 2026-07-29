Niterói: entre os destaques estão a substituição de telhados na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Alberto Brandão - Divulgação/Ascom

Niterói: entre os destaques estão a substituição de telhados na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Alberto Brandão Divulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 19:07

Niterói - Durante o recesso escolar de julho, 16 unidades da Rede Municipal de Educação de Niterói recebem obras de manutenção e melhorias. As intervenções, realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e pela Fundação Municipal de Educação, incluem substituição de telhados, reforço estrutural, reformas em banheiros, implantação de acessibilidade, melhorias nas instalações e pintura, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições para estudantes e profissionais no retorno às aulas.

Entre os destaques estão a substituição de telhados na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Alberto Brandão e nas escolas municipais: Maria José Mansur Barbosa, Eulália da Silveira Bragança e José de Anchieta, que também recebe a reforma do banheiro feminino. A Escola Municipal Nossa Senhora da Penha está ganhando uma rampa de acessibilidade, enquanto a UMEI Leni dos Santos passa pela implantação de uma cobertura na rampa de entrada da unidade. A Escola Municipal Maralegre recebe a substituição dos pisos do refeitório e dos corredores e a Escola Municipal Honorina de Carvalho está sendo contemplada com pintura geral.

"O recesso escolar é o período ideal para concentrarmos intervenções que exigem maior mobilização das equipes, reduzindo o impacto na rotina das escolas. Estamos realizando obras importantes em diferentes regiões da cidade para que nossos estudantes e profissionais encontrem espaços cada vez mais seguros, acolhedores e preparados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas", destaca o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Para a diretora adjunta da UMEI Alberto Brandão, Marcele Ribeiro, é importante que as intervenções estejam acontecendo neste período de recesso, o que vai trazer uma cara nova para a unidade no retorno às aulas. "A nossa escola está em um prédio antigo, então é muito importante essa valorização do espaço. O telhado estava com alguns vazamentos, e estamos felizes que quando os alunos retornarem para escola, vão encontrar um telhado novinho, totalmente reestruturado", disse.

A diretora adjunta da UMEI Professora Maria José Mansur Barbosa, Suzana Pimenta, também celebrou as intervenções na unidade, e pontuou que as mudanças nos espaços já são perceptíveis. "A expectativa é de que a gente tenha um ambiente ainda mais adequado, propício para o trabalho pedagógico acontecer, junto das crianças e nossos servidores. As famílias já estão percebendo essas modificações, estão muito satisfeitas, e nós também. Está tudo sendo feito com muita segurança, para uma melhora da comunidade escolar como um todo", destacou.

As obras também contemplam reforço estrutural e melhorias no sistema de drenagem da UMEI Rosalina de Araújo Costa, além de reparos na cisterna e na casa de máquinas do elevador da Escola Municipal Paulo Freire. O cronograma inclui, ainda, revisão de instalações, poda de árvores, construção de escovódromos e outras intervenções em diferentes unidades da rede.

