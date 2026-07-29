Niterói: empresária Andrea Lima diz que a proposta vem de encontro à uma demanda reprimida de profissionais que ainda não dispõem de recursos para a abertura dos próprios negócios - Divulgação/Conecta Comunicação

Niterói: empresária Andrea Lima diz que a proposta vem de encontro à uma demanda reprimida de profissionais que ainda não dispõem de recursos para a abertura dos próprios negóciosDivulgação/Conecta Comunicação

Publicado 29/07/2026 19:26

Niterói - Mais do que estética, o conceito de wellness engloba práticas voltadas à saúde preventiva, relaxamento, equilíbrio emocional e qualidade de vida. Essa mudança no comportamento do consumidor tem impulsionado a criação de espaços que oferecem múltiplos serviços em um mesmo endereço, proporcionando conveniência e uma experiência integrada de autocuidado. Entre os segmentos que mais crescem no mundo estão justamente os relacionados à saúde mental e aos ambientes dedicados ao bem-estar.

Foi essa crescente busca por qualidade de vida, autocuidado e prevenção impulsionando a expansão do mercado de wellness, que Niterói tem hoje um dos maiores números de mulheres microempreendedoras individuais (MEI´s) no Brasil. No negócio da empresária Andrea Lima, a proposta vem de encontro à uma demanda reprimida de profissionais que ainda não dispõem de recursos para a abertura dos próprios negócios. Diferente de um coworking tradicional, o espaço foi montado com toda a estrutura para locação de salas individuais onde cada profissional é a responsável pelo gerenciamento de suas agendas.

“Eu frequentava a alguns lugares com profissionais excelentes nos tratamentos que gosto, mas nem sempre em lugares confortáveis e preparados para somar com a experiência do cliente. Eu via também que muitas ainda não tinham o recurso para abrir um espaço sozinha, então abri e fiz com a proposta de sermos colab”, explicou a empreendedora.

Acompanhando essa tendência, Andrea Lima abre um novo empreendimento voltado ao segmento: a Essenza CoLab, que será inaugurada no próximo dia 6 de agosto, no bairro Fonseca, com evento pensado para promover o cuidado às profissionais da beleza. A ideia é reunir diferentes experiências voltadas ao bem-estar físico e emocional, com um coquetel e serviços gratuitos oferecidos às demais empreendedoras da beleza e do bem-estar. O evento está marcado para a primeira quinta-feira de agosto, das 17h às 20h, com serviços express de massagem, maquiagem, auriculoterapia e spa dos pés, além de sorteios e brindes.