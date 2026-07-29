Niterói: empresária Andrea Lima diz que a proposta vem de encontro à uma demanda reprimida de profissionais que ainda não dispõem de recursos para a abertura dos próprios negóciosDivulgação/Conecta Comunicação
Mercado de wellness impulsiona abertura de novos espaços de saúde, beleza e bem-estar
Conceito engloba práticas voltadas à saúde preventiva, relaxamento, equilíbrio emocional e qualidade de vida
Mercado de wellness impulsiona abertura de novos espaços de saúde, beleza e bem-estar
Conceito engloba práticas voltadas à saúde preventiva, relaxamento, equilíbrio emocional e qualidade de vida
Arraiá da Harmonya leva música, gastronomia e diversão para toda a família em Piratininga
Evento gratuito acontece de sexta a domingo, na Praça Luiz Gomes da Silva, com shows, forró, sertanejo e atrações para todas as idades
Encontro Internacional de Contadores de Histórias acontece em agosto
Centro Cultural Cauby Peixoto e Centro Ecocultural Sueli Pontes recebem programação dos encontros gratuitos, que vão reunir narradores, pesquisadores e convidados em apresentações e rodas de conversa que valorizam a oralidade como expressão artística contemporânea
Escolas municipais de Niterói passam por obras durante o recesso
Ao todo, 16 unidades recebem melhorias para garantir mais segurança, conforto e acessibilidade no retorno às aulas
Obras de drenagem avançam e chegam a 91% em quatro bairros de São Gonçalo
Projeto contempla 66 vias e prevê melhorias em infraestrutura para beneficiar mais de 10 mil moradores
Acidente com motocicleta interdita faixa na Ponte Rio-Niterói e mobiliza equipes
Ocorrência foi registrada na subida do Vão Central; trânsito foi normalizado após o atendimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.