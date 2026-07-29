Niterói: a atividade é realizada pelo Ponto de Cultura Constelário de Histórias - Divulgação/Ascom

Niterói: a atividade é realizada pelo Ponto de Cultura Constelário de HistóriasDivulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 19:14





"A narração de histórias é uma expressão cultural que atravessa gerações, preserva memórias e cria conexões entre diferentes pessoas e territórios. Receber o RODA em dois equipamentos culturais públicos amplia o acesso da população a essa linguagem artística e reforça a vocação desses espaços como lugares de encontro, formação e circulação da diversidade cultural. Convido o público a participar dessa programação, que oferece experiências sensíveis e gratuitas para todas as idades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.



Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da



Em 14 de agosto, às 19h, o Centro Cultural Cauby Peixoto recebe a narradora e escritora Aline Cântia, vencedora do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Inovação – Fomento à Leitura, e representantes do Coletivo Casa Alice. A programação inclui uma roda de conversa sobre leitura, bibliotecas e formação de leitores, com mediação de Daniella D'Andrea.



Já no dia 22 de agosto, às 10h30, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe as narradoras Tatiana Henrique e Ana Rosa para apresentações seguidas de uma roda de conversa com a participação do jornalista e enredista da Unidos do Viradouro, João Gustavo Melo, que abordará os diálogos entre oralidade, memória e cultura popular.



Em setembro, a programação será encerrada com duas atividades voltadas à formação e ao fortalecimento da rede de narradores da cidade. No dia 12 de setembro, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe a oficina "Sobre a Arte de Contar Histórias", conduzida por Daniella D'Andrea e Rita Gama, dedicada ao compartilhamento de técnicas, experiências e processos criativos da narração oral. Já no dia 25 de setembro, o Centro Cultural Cauby Peixoto sedia o Fórum de Contadores de Histórias de Niterói, reunindo narradores da cidade em um espaço de troca de experiências, diálogo e valorização da oralidade como patrimônio cultural vivo.



Ao receber o RODA – Encontro Internacional de Contadores de Histórias, o Centro Cultural Cauby Peixoto e o Centro Ecocultural Sueli Pontes reafirmam sua vocação como espaços públicos dedicados à diversidade das linguagens artísticas. Com programação permanente e gratuita, os equipamentos culturais recebem ao longo do ano exposições, espetáculos, oficinas, encontros literários e atividades formativas, ampliando o acesso da população à cultura e promovendo a circulação de artistas e iniciativas em diferentes regiões da cidade.



Serviço

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, e o Centro Ecocultural Sueli Pontes, em Piratininga, recebem, ao longo do mês de agosto, novas atividades do RODA – Encontro Internacional de Contadores de Histórias de Niterói. Com entrada gratuita, a programação reúne artistas, pesquisadores, educadores e convidados em apresentações e rodas de conversa que evidenciam a narração oral como linguagem artística contemporânea, promovendo o diálogo entre literatura, memória, ancestralidade e diferentes tradições culturais."A narração de histórias é uma expressão cultural que atravessa gerações, preserva memórias e cria conexões entre diferentes pessoas e territórios. Receber o RODA em dois equipamentos culturais públicos amplia o acesso da população a essa linguagem artística e reforça a vocação desses espaços como lugares de encontro, formação e circulação da diversidade cultural. Convido o público a participar dessa programação, que oferece experiências sensíveis e gratuitas para todas as idades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas , a atividade é realizada pelo Ponto de Cultura Constelário de Histórias, o RODA teve início em julho e segue até setembro, percorrendo os dois espaços culturais públicos com encontros quinzenais. A proposta é ampliar o olhar sobre a contação de histórias, tradicionalmente associada ao público infantil, apresentando a narração oral como uma manifestação artística capaz de reunir diferentes gerações e de dialogar com temas como educação, leitura, escrita, espiritualidade, pensamento decolonial e criação cultural.Em 14 de agosto, às 19h, o Centro Cultural Cauby Peixoto recebe a narradora e escritora Aline Cântia, vencedora do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Inovação – Fomento à Leitura, e representantes do Coletivo Casa Alice. A programação inclui uma roda de conversa sobre leitura, bibliotecas e formação de leitores, com mediação de Daniella D'Andrea.Já no dia 22 de agosto, às 10h30, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe as narradoras Tatiana Henrique e Ana Rosa para apresentações seguidas de uma roda de conversa com a participação do jornalista e enredista da Unidos do Viradouro, João Gustavo Melo, que abordará os diálogos entre oralidade, memória e cultura popular.Em setembro, a programação será encerrada com duas atividades voltadas à formação e ao fortalecimento da rede de narradores da cidade. No dia 12 de setembro, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe a oficina "Sobre a Arte de Contar Histórias", conduzida por Daniella D'Andrea e Rita Gama, dedicada ao compartilhamento de técnicas, experiências e processos criativos da narração oral. Já no dia 25 de setembro, o Centro Cultural Cauby Peixoto sedia o Fórum de Contadores de Histórias de Niterói, reunindo narradores da cidade em um espaço de troca de experiências, diálogo e valorização da oralidade como patrimônio cultural vivo.Ao receber o RODA – Encontro Internacional de Contadores de Histórias, o Centro Cultural Cauby Peixoto e o Centro Ecocultural Sueli Pontes reafirmam sua vocação como espaços públicos dedicados à diversidade das linguagens artísticas. Com programação permanente e gratuita, os equipamentos culturais recebem ao longo do ano exposições, espetáculos, oficinas, encontros literários e atividades formativas, ampliando o acesso da população à cultura e promovendo a circulação de artistas e iniciativas em diferentes regiões da cidade.

Encontro Internacional de Contadores de Histórias de Niterói

14 de agosto (sexta-feira), às 19h

Centro Cultural Cauby Peixoto

Alameda São Boaventura, 263, Fonseca

22 de agosto (sábado), às 10h30

Centro Ecocultural Sueli Pontes

Avenida Celso Kelly, 378, Piratininga

Entrada gratuita

Retirada de ingressos uma hora antes do início de cada atividade.

Classificação indicativa: Livre.