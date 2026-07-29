Niterói: ventania que passou pela cidade quase foi identificada como um tufãoReprodução/Redes Sociais
Também foram registradas quedas de painéis solares e vidros. Moradores de Icaraí e São Francisco relataram a queda de vidraças de edifícios, toldos arrancados e duas placas de energia fotovoltaica que foram arremessadas da cobertura de um prédio. Na orla, a areia da praia foi empurrada para as calçadas e pistas de rolamento.
A vegetação urbana também sofreu graves impactos, resultando no bloqueio de importantes vias de circulação. Em Icaraí, uma figueira de grande porte tombou no cruzamento das ruas Miguel Couto e Ministro Otávio Kelly, atingindo a fiação e interrompendo o fornecimento elétrico local. No bairro Badu, na Estrada Caetano Monteiro, em frente ao Condomínio Chácara Pendotiba, a queda de outra árvore de grande porte interditou a pista, exigindo a atuação emergencial de agentes da NitTrans para organizar o fluxo de veículos.
O fornecimento de energia elétrica foi afetado em múltiplos bairros, o que também comprometeu o tráfego urbano. A NitTrans informou que diversos conjuntos semafóricos apresentaram instabilidade técnica ao longo da tarde e noite. A navegação e a circulação viária entre Niterói e a capital fluminense sofreram fortes alterações.
Em pronunciamento ao vivo nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves destacou a força do fenômeno climático, comparando a intensidade das rajadas — que chegaram a 105 km/h — a um "tufão", com base nos relatórios apresentados pelo coordenador da Defesa Civil, coronel Wallace. Climatologicamente, um tufão é classificado a partir de ventos sustentados acima de 119 km/h, podendo ultrapassar 240 km/h em categorias superiores.
O chefe do Executivo municipal garantiu que o pico de maior força da ventania já passou e anunciou a mobilização de cerca de 400 servidores municipais em plantão noturno para a remoção de escombros, liberação de vias e atendimento a chamados.
A Defesa Civil reforça que o município segue sob monitoramento e orienta a população a evitar áreas próximas a estruturas instáveis ou árvores de grande porte. Em situações de emergência, o atendimento deve ser solicitado pelo telefone 199.
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