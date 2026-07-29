Niterói: ventania que passou pela cidade quase foi identificada como um tufão - Reprodução/Redes Sociais

Niterói: ventania que passou pela cidade quase foi identificada como um tufãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/07/2026 20:24

Niterói - Um vendaval de extrema intensidade atingiu o município de Niterói no fim da tarde desta quarta-feira (29), mobilizando equipes de emergência e espalhando transtornos por diversos bairros da cidade. O avanço das rajadas — que alcançaram a marca de 105 km/h — levou a Defesa Civil municipal a elevar o nível operacional da cidade para Estágio de Alerta por volta das 17h30, diante dos múltiplos incidentes e dos riscos contínuos à população. Apesar da gravidade dos episódios e do forte impacto na rotina, não foram registradas vítimas ou feridos graves.

A violência das rajadas provocou incidentes impressionantes em pontos estratégicos do município, como o desabamento de um reservatório no Ingá, na Rua Fagundes Varela. O reservatório de água de um condomínio se desprendeu do topo da edificação e despencou em plena via pública. Já em Itaipu, na Região Oceânica, a estrutura do teto de um posto de combustíveis cedeu na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nas imediações do restaurante 7 Grill.



Também foram registradas quedas de painéis solares e vidros. Moradores de Icaraí e São Francisco relataram a queda de vidraças de edifícios, toldos arrancados e duas placas de energia fotovoltaica que foram arremessadas da cobertura de um prédio. Na orla, a areia da praia foi empurrada para as calçadas e pistas de rolamento.



A vegetação urbana também sofreu graves impactos, resultando no bloqueio de importantes vias de circulação. Em Icaraí, uma figueira de grande porte tombou no cruzamento das ruas Miguel Couto e Ministro Otávio Kelly, atingindo a fiação e interrompendo o fornecimento elétrico local. No bairro Badu, na Estrada Caetano Monteiro, em frente ao Condomínio Chácara Pendotiba, a queda de outra árvore de grande porte interditou a pista, exigindo a atuação emergencial de agentes da NitTrans para organizar o fluxo de veículos.



O fornecimento de energia elétrica foi afetado em múltiplos bairros, o que também comprometeu o tráfego urbano. A NitTrans informou que diversos conjuntos semafóricos apresentaram instabilidade técnica ao longo da tarde e noite. A navegação e a circulação viária entre Niterói e a capital fluminense sofreram fortes alterações.

Na Ponte Rio-Niterói, a partir das 17h, a concessionária responsável passou a adotar o sistema de comboios nos dois sentidos de circulação para evitar acidentes. O tempo de travessia subiu para 33 minutos em direção a Niterói e 25 minutos no sentido Rio. Já o Catamarã de Charitas fez uma travessia marítima onde enfrentou forte agitação na Baía de Guanabara. Passageiros relataram momentos de tensão com o balanço intenso da embarcação, mas a Capitania dos Portos confirmou que o serviço foi normalizado após a atenuação dos ventos e que não houve feridos.



Em pronunciamento ao vivo nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves destacou a força do fenômeno climático, comparando a intensidade das rajadas — que chegaram a 105 km/h — a um "tufão", com base nos relatórios apresentados pelo coordenador da Defesa Civil, coronel Wallace. Climatologicamente, um tufão é classificado a partir de ventos sustentados acima de 119 km/h, podendo ultrapassar 240 km/h em categorias superiores.



O chefe do Executivo municipal garantiu que o pico de maior força da ventania já passou e anunciou a mobilização de cerca de 400 servidores municipais em plantão noturno para a remoção de escombros, liberação de vias e atendimento a chamados.



A Defesa Civil reforça que o município segue sob monitoramento e orienta a população a evitar áreas próximas a estruturas instáveis ou árvores de grande porte. Em situações de emergência, o atendimento deve ser solicitado pelo telefone 199.