Niterói: Drogas apreendidas pela Polícia Militar durante ação na Comunidade do Rato Molhado, em Itaipu, foram encaminhadas para a delegacia - Divulgação/Policia Militar

Niterói: Drogas apreendidas pela Polícia Militar durante ação na Comunidade do Rato Molhado, em Itaipu, foram encaminhadas para a delegaciaDivulgação/Policia Militar

Publicado 30/07/2026 11:18

Niterói - Policiais militares do 12º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas na noite desta quarta-feira (29), durante uma ação na Comunidade do Rato Molhado, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

Segundo a Polícia Militar, equipes do PATAMO da 5ª Companhia e do Subsetor K realizavam patrulhamento preventivo quando localizaram um ponto utilizado para armazenar entorpecentes. Durante as buscas, os agentes encontraram o material, mas nenhum suspeito foi localizado.

Ao todo, foram apreendidos 173 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 17 invólucros de skunk e oito frascos de lança-perfume.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia responsável pela área, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis.

De acordo com a Polícia Militar, a ação faz parte das operações de patrulhamento ostensivo realizadas em comunidades de Niterói com o objetivo de combater o tráfico de drogas e retirar entorpecentes de circulação.