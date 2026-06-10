Festas juninas ajudam a impulsionar as vendas do comércio carioca - Reprodução

Festas juninas ajudam a impulsionar as vendas do comércio cariocaReprodução

Publicado 10/06/2026 06:00

Os lojistas cariocas, especializados em produtos para as festas juninas, estão otimistas com o movimento, esperando um aumento de até 2% nas vendas até o fim de junho. É o que indica a pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) com comerciantes de diferentes regiões da cidade, entre os dias 26 e 31 de maio.



De acordo com os lojistas entrevistados, trajes típicos e roupas completas, peças de estampa xadrez, lenços, chapéu de palha, sapatos, botas e sandálias de couro, adereços (fitas e rendas) e artigos de decoração, como bandeirinhas, lanternas, balões, cestos e peneiras, e artefatos juninos, como bombinhas, estalinhos e prendas, a exemplo do ano passado, deverão ser os produtos mais vendidos.



O preço médio das compras está em torno de R$ 120 e os clientes têm usado o cartão de crédito parcelado como a principal forma de pagamento, seguido do cartão de débito, Pix e dinheiro. Alguns segmentos estimam tíquete médio de até R$ 200 como o de roupas e acessórios, artigos pessoais e decoração.



A pesquisa mostra também que os lojistas prepararam promoções e kits e estão oferecendo descontos e pagamento facilitado para atrair mais clientes. Foram entrevistados empresários do Centro (45%), Zonas Norte (25%), Oeste (18%) e Sul (12%).



Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, para segmentos específicos do comércio, as vendas de produtos para as festas juninas devem contribuir para a melhora das vendas neste mês de junho.



“As festas juninas, que tomam conta da cidade, com eventos em praças, ruas, escolas, clubes e condomínios, além de valorizarem nossas tradições culturais, estimulam o consumo, favorecem ações promocionais, incrementam as vendas e ajudam a fidelizar clientes”, conclui ele.

Funcionamento das lojas na Copa

O SindilojasRio esclareceque o funcionamento tanto do comércio de rua como dos shoppings será normal durante a Copa do Mundo, inclusive nos dias de jogo do Brasil.



O fechamento antecipado ou a paralisação das atividades durante os jogos da seleção brasileira ficará a critério dos comerciantes e das administradoras dos shoppings.