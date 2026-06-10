Mutirão da Caixa oferece condições especiais para regularização de débitos em contratos habitacionais - Freepik

Mutirão da Caixa oferece condições especiais para regularização de débitos em contratos habitacionaisFreepik

Publicado 10/06/2026 16:12

Vai até sexta-feira, 12, o Casa em Dia, mutirão promovido pela Caixa para negociação de dívidas habitacionais. Realizado em parceria com as principais incorporadoras do estado, o evento oferece condições especiais para regularização de contratos com atraso entre 60 e 90 dias. O atendimento é realizado na Rua das Marrecas, 20, Torre 3, 4º andar, no Centro, das 9h às 18h.

Equipes da Caixa e das incorporadoras parceiras analisam individualmente cada situação e apresentam alternativas adequadas ao perfil e à capacidade de pagamento dos clientes, buscando soluções que permitam a preservação do sonho da casa própria. Os clientes do banco terão oportunidades de negociação com condições diferenciadas para regularização de débitos em atraso.

